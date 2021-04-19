На пешеходной дорожке возле школы №46 Cobalt сбил ученицу

16 апреля текущего года в 12:30 на пешеходной дорожке возле школы №46 в Самарканде машина сбила ученицу второго класса. Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Водитель Cobalt, уроженец Ургутского района Ш.К., совершил наезд на 8-летнюю Ф.У., когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку немедленно госпитализировали в Самаркандский филиал РНЦЭМП.

По данным правоохранительных органов, на момент аварии в салоне автомобиля находились два пассажира, признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.

В результате несчастного случая потерпевшая получила сотрясение головного мозга, ушиб правой стороны лба. Состояние девочки врачи оценивают как средней степени тяжести. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Зарина Хакбердиева