 Представители казахстанских СМИ и тревел-блогеров ознакомились с туристическим потенциалом Самарканда

В Самарканд прибыли представители СМИ из Казахстана, в составе которых журналисты сайта о путешествиях Tengritravel.kz, бортового журнала «Aspan» от авиакомпании SCAT, корреспонденты телеканала «Хабар 24», а также тревел-блогеры.

Журналисты ознакомились с историко-культурными объектами и туристическими возможностями Самарканда. В ходе визита были проведены фото- и видеосъемка достопримечательностей для дальнейшей публикации статей и фоторепортажа о туристическом потенциале Самарканда в средствах массовой информации Казахстана.

Популяризация туристического потенциала посредством СМИ поспособствует увеличению потока туристов из Казахстана в нашу область, считает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.