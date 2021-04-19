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  • 19 апрель 2021 15:04
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Представители казахстанских СМИ и тревел-блогеров ознакомились с туристическим потенциалом Самарканда

В Самарканд прибыли представители СМИ из Казахстана, в составе которых журналисты сайта о путешествиях Tengritravel.kz, бортового журнала «Aspan» от авиакомпании SCAT, корреспонденты телеканала «Хабар 24», а также тревел-блогеры.

 

Представители казахстанских СМИ и тревел-блогеров ознакомились с туристическим потенциалом Самарканда

 Представители казахстанских СМИ и тревел-блогеров ознакомились с туристическим потенциалом Самарканда

 

Журналисты ознакомились с историко-культурными объектами и туристическими возможностями Самарканда. В ходе визита были проведены фото- и видеосъемка достопримечательностей для дальнейшей публикации статей и фоторепортажа о туристическом потенциале Самарканда в средствах массовой информации Казахстана.

 

Популяризация туристического потенциала посредством СМИ поспособствует увеличению потока туристов из Казахстана в нашу область, считает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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