Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов

В Самаркандской области задержали шантажистку, вымогавшую у своего знакомого крупную сумму взамен на сохранение в тайне его переписку с другой женщиной. Об этом сообщили в МВД республики.

По данным, 15 апреля в ОВД обратился местный житель, утверждавший, что его знакомая заполучила sms-переписку с некой женщиной и стала угрожать. Злоумышленница пригрозила все показать жене. Правда, предложила выход из ситуации: 14 миллионов сумов — ровно столько потребовала шантажистка за свое молчание.

В тот же день сотрудники ОВД Пастдаргомского района задержали ее в момент получения тысячи долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК РУз.