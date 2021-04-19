» » » Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов
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  • 19 апрель 2021 13:10
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Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов

В Самаркандской области задержали шантажистку, вымогавшую у своего знакомого крупную сумму взамен на сохранение в тайне его переписку с другой женщиной. Об этом сообщили в МВД республики.

 

Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов

 

По данным, 15 апреля в ОВД обратился местный житель, утверждавший, что его знакомая заполучила sms-переписку с некой женщиной и стала угрожать. Злоумышленница пригрозила все показать жене. Правда, предложила выход из ситуации: 14 миллионов сумов — ровно столько потребовала шантажистка за свое молчание.

 

В тот же день сотрудники ОВД Пастдаргомского района задержали ее в момент получения тысячи долларов.

 

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК РУз.


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