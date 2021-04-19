На посту ДПС "Эркин" в Самарканде у гражданина изъято 190 гр. опия

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали на границе несколько крупных партий наркотиков из Таджикистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на сообщение силовой структуры.

В Сырдарьинской области был выявлен факт контрабандного ввоза в нашу страну из Таджикистана наркотических средств на 100 тысяч долларов. Оперативниками была остановлена автомашина, следовавшая из Бекабадского района в Букинский район Ташкентской области.

В ходе осмотра авто у пассажира, являющегося гражданином Таджикистана, были обнаружены и изъяты 1 кг 879 гр. синтетического наркотика амфетамин, а также 1 кг 822 гр. опия и 3 кг 972 гр. гашиша.

Кроме того, в Наманганской области при продаже 1 кг гашиша за 14 тысяч долларов был задержан ранее судимый местный житель. Как выяснилось, эти наркотические средства были завезены в нашу страну окольными путями из Таджикистана ранее судимым гражданином Кыргызстана и спрятаны в доме ранее судимого жителя Наманганского района, в целях дальнейшей реализации.

В ходе обыска, проведенного в этом доме, было обнаружено и изъято 802 гр. опия и 2 кг 917 гр. гашиша.

Еще одна спецоперация была проведена на посту ДПС "Эркин". Здесь был остановлен и осмотрен автомобиль "Матиз", следовавший в направлении "Самарканд-Ташкент". У пассажира авто – ранее судимого гражданина было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 190 гр. опия.

В Ферганской области была остановлена автомашина "Ласетти", следовавшая в Учкуприкский район. При осмотре автомобиля, в целлофановом пакете, принадлежавшем пассажиру авто – ранее судимому гражданину, проживающему в городе Коканде, было обнаружено и изъято в установленном порядке 997 гр. гашиша.

В другом случае, житель Ферганского района в приграничье приобрел у некого Кобила из Кыргызстана 500 гр. гашиша за 3300 долларов. Затем он спрятал наркотики в доме своего сообщника, проживающего в Фергане, и был задержан сотрудниками СГБ при попытке реализации 200 гр. наркотиков за 1400 долларов.

В результате проведенных оперативных мероприятий всего было изъято 1 кг 879 гр. амфетамина, 2 кг 814 гр. опия и 9 кг 386 гр. гашиша.

В настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении указанных лиц, принимаются необходимые меры по выявлению их преступных связей.