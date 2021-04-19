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  • 19 апрель 2021 12:51
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На посту ДПС "Эркин" в Самарканде у гражданина изъято 190 гр. опия

Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали на границе несколько крупных партий наркотиков из Таджикистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на сообщение силовой структуры.

 

На посту ДПС "Эркин" в Самарканде у гражданина изъято 190 гр. опия

 

В Сырдарьинской области был выявлен факт контрабандного ввоза в нашу страну из Таджикистана наркотических средств на 100 тысяч долларов. Оперативниками была остановлена автомашина, следовавшая из Бекабадского района в Букинский район Ташкентской области.

 

В ходе осмотра авто у пассажира, являющегося гражданином Таджикистана, были обнаружены и изъяты 1 кг 879 гр. синтетического наркотика амфетамин, а также 1 кг 822 гр. опия и 3 кг 972 гр. гашиша.

 

Кроме того, в Наманганской области при продаже 1 кг гашиша за 14 тысяч долларов был задержан ранее судимый местный житель. Как выяснилось, эти наркотические средства были завезены в нашу страну окольными путями из Таджикистана ранее судимым гражданином Кыргызстана и спрятаны в доме ранее судимого жителя Наманганского района, в целях дальнейшей реализации.

 

На посту ДПС "Эркин" в Самарканде у гражданина изъято 190 гр. опия

 

В ходе обыска, проведенного в этом доме, было обнаружено и изъято 802 гр. опия и 2 кг 917 гр. гашиша.

 

Еще одна спецоперация была проведена на посту ДПС "Эркин". Здесь был остановлен и осмотрен автомобиль "Матиз", следовавший в направлении "Самарканд-Ташкент". У пассажира авто – ранее судимого гражданина было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 190 гр. опия.

 

В Ферганской области была остановлена автомашина "Ласетти", следовавшая в Учкуприкский район. При осмотре автомобиля, в целлофановом пакете, принадлежавшем пассажиру авто – ранее судимому гражданину, проживающему в городе Коканде, было обнаружено и изъято в установленном порядке 997 гр. гашиша.

 

В другом случае, житель Ферганского района в приграничье приобрел у некого Кобила из Кыргызстана 500 гр. гашиша за 3300 долларов. Затем он спрятал наркотики в доме своего сообщника, проживающего в Фергане, и был задержан сотрудниками СГБ при попытке реализации 200 гр. наркотиков за 1400 долларов.

 

В результате проведенных оперативных мероприятий всего было изъято 1 кг 879 гр. амфетамина, 2 кг 814 гр. опия и 9 кг 386 гр. гашиша.

 

В настоящее время в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении указанных лиц, принимаются необходимые меры по выявлению их преступных связей.


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