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  • 19 апрель 2021 12:17
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До конца года в Нурабаде будет введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция

По поручению Президента в Самарканде в 2021-2022 годах в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве будет реализовано 1279 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн 415 млрд сумов. В том числе:

 

- 1184 региональных проекта на сумму 12 трлн. сумов;

 

- 95 сетевых проектов на 18,4 трлн. сумов;

 

1,8 миллиарда долларов будут направлены на прямые иностранные инвестиции.

 

До конца года в Нурабаде будет введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция

 

В частности, в энергетике будет реализовано 8 крупных проектов на сумму 974 миллиона долларов, производящих 6 миллиардов кВт/ч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров природного газа.

 

Кроме того, в декабре этого года в Нурабадском районе будет введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 мегаватт с инвестициями в размере 100 миллионов долларов французской компании Total Eren.


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