До конца года в Нурабаде будет введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция

По поручению Президента в Самарканде в 2021-2022 годах в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве будет реализовано 1279 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн 415 млрд сумов. В том числе:

- 1184 региональных проекта на сумму 12 трлн. сумов;

- 95 сетевых проектов на 18,4 трлн. сумов;

1,8 миллиарда долларов будут направлены на прямые иностранные инвестиции.

В частности, в энергетике будет реализовано 8 крупных проектов на сумму 974 миллиона долларов, производящих 6 миллиардов кВт/ч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 1,8 миллиарда кубометров природного газа.

Кроме того, в декабре этого года в Нурабадском районе будет введена в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 мегаватт с инвестициями в размере 100 миллионов долларов французской компании Total Eren.