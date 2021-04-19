Определены первоочередные задачи по ускоренному стимулированию экономического развития Самаркандской области

17 апреля текущего года заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан С.Умурзаков обсудил с руководителями министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков и органов местной власти первоочередные задачи в рамках исполнения поручений, данных Главой государства в ходе визита в Самаркандскую область 15-16 апреля текущего года, а также меры по дальнейшему стимулированию инвестиционной, промышленной и экспортной деятельности в регионе.

Был изучен ход реализации региональной инвестиционной программы - ответственным руководителям поручено провести инвентаризацию всех утверждённых проектов с целью выявления проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели, и незамедлительно принять соответствующие меры по их решению.

Также были даны поручения выработать новые проектные предложения, направленные на стимулирование промышленного развития региона в наиболее перспективных отраслях. Такими для Самаркандской области являются текстильная, пищевая и электротехническая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, машиностроение, металлургия, а также сфера производства строительных материалов. Эффективное задействование потенциала данных отраслей позволит в сжатые сроки добиться существенного роста экономических показателей области.

При этом подчеркивалась необходимость проведения на стадии предпроектной подготовки тщательного анализа всех технико-экономических параметров разрабатываемых проектов, включая потребность в земельных участках, инфраструктуре, кредитных ресурсах, а также ожидаемого экономического результата от их реализации, имея в виду рост объемов производства, наращивание экспортного потенциала и создание новых рабочих мест.

Отмечалась необходимость активизации работы по поиску новых механизмов и источников оказания финансовой поддержки инициаторам инвестиционных проектов с целью ускорения их практической реализации и обеспечения их своевременного ввода в эксплуатацию.

Рассмотрены задачи по повышению эффективности использования потенциала свободной экономической зоны «Ургут» путём анализа имеющегося ресурсного и инфраструктурного потенциала, определения новых «точек роста» и разработки новых высоко маржинальных инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе передовых инновационных технологий. Отмечалось, что объективная оценка потребности в отдельных видах подобной продукции на внутреннем и внешнем рынках позволит одновременно повысить уровень локализации и обеспечить потребность отечественных предприятий и населения в востребованных товарах, а также существенно увеличить экспортный потенциал.

Отдельное внимание было уделено активизации оперативной работы с экспортёрами – руководителям министерств, ведомств, коммерческих банков и органов местной власти поручено обеспечить закрепление ответственных сотрудников за каждым экспортером области с целью изучения деятельности предприятий с выездом на места, выявления имеющихся проблем, реализации мер по их решению, а также поиска новых возможностей для увеличения производственных и экспортных мощностей.

По итогам обсуждения ответственным руководителям были даны адресные поручения по реализации поставленных задач с указанием конкретных сроков их исполнения.