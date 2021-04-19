Министр строительства сообщил о судьбе незаконно построенных новостроек в Самарканде, подлежащих сносу

Говорилось о сносе домов, построенных в исторической части города Самарканда вразрез с установленным порядком, но это откладывалось в течение нескольких лет. Министр строительства Ботир Зокиров кратко прокомментировал ситуацию на встрече с журналистами.

«Что касается Самарканда, возможно, причиной стала наша либеральность, сегодня имеется очень много незаконных новостроек. Существует постановление Кабинета Министров, согласно которому мы проанализировали все незаконно построенные дома. Разработан проект, предложения.

К примеру, по претензиям ЮНЕСКО, разработаны меры по сокращению высоты 23 зданий. Проекты на очень большую сумму.

Просто так нельзя убрать верхние этажи зданий. Это тоже проектируется, имеется своя технология. Здания будут разрезаны. Это выполняется специальными алмазными свёрлами диаметром два метра. Такие свёрла могут просверлить стену толщиной 85 см, всё равно из чего она сделана – кирпич, бетон, арматура. Но это очень дорого. По-другому действовать нельзя. В данном случае, построить легко, а снести трудно.

На самом деле, дело не в стоимости этого оборудования. К примеру, один из незаконных застройщиков сейчас, как вам известно, сидит (в тюрьме). А в домах уже живут люди, и очень проблематично их выселить.

После того, как уберём верхние этажи, нужно подумать о судьбе жителей. Нельзя же выгонять людей на улицу! Эта проблема пока нас останавливает. Подготовлены другие вопросы, проекты и предложения. Считаю, что и для этой ситуации найдётся выход» - сказал министр.