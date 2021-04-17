Нуждающиеся семьи из Самаркандской области смогут получить по 3,5 млн. сумов

Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана".Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.

Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса.

Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций.

В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей.

Проект будет реализован тремя ННО и направлен на: