Нуждающиеся семьи из Самаркандской области смогут получить по 3,5 млн. сумов

Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана".Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.
Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса.
Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций.
В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей.
Проект будет реализован тремя ННО и направлен на:
- выделение финансовой помощи 350 семьям по 3,5 миллиона сумов каждой семье (1,3 миллиарда сумов);
- выделение грантов для 185 стартап-проектов (3 миллардов сумов);
- оснащение 12 медицинских учреждений (1,5 миллиарда сумов);
- финансовое содействие 400 трудящимся мигрантам (800 миллионов сумов);
- улучшение социальной инфраструктуры в 12 отдаленных сельских районах;
- организация тренингов по вовлечению в предпринимательскую деятельность 2 тысяч граждан, включенных в "Темир", "Аёллар" и "Ёшлар" дафтари;
- повышение квалификации 900 представителей Народных приемных, системы махалли, инспекторов профилактики.