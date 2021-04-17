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  • 17 апрель 2021 15:22
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Нуждающиеся семьи из Самаркандской области смогут получить по 3,5 млн. сумов

Общенациональное движение "Юксалиш" в партнерстве с Республиканским центром социально-экономического развития "Сабр" и Республиканским социально-информационным центром Istiqbolli avlod при финансовой поддержке Европейского союза запускают "Программу по смягчению последствий пандемии COVID-19 на гражданское общество Узбекистана".Ее стоимость оценивается в 1 миллион евро.

 

Нуждающиеся семьи из Самаркандской области смогут получить по 3,5 млн. сумов

 

Проект реализуют в рамках программы поддержки Европейского союза "Содействие институтам гражданского общества на реагирование последствиям пандемии COVID-19 в Узбекистане", которая направлена на устранение гуманитарных, медицинских, социальных и экономических последствий кризиса.

 

Проект направлен как на краткосрочные потребности населения, так и на долгосрочное развитие системы социальной защиты со стороны государственных и негосударственных организаций.

В частности, в течение 18 месяцев будет оказано содействие нуждающимся слоям населения в отдаленных сельских районах Андижанской, Самаркандской, Ташкентской и Кашкадарьинской областей.

 

Проект будет реализован тремя ННО и направлен на:

  • выделение финансовой помощи 350 семьям по 3,5 миллиона сумов каждой семье (1,3 миллиарда сумов);
  • выделение грантов для 185 стартап-проектов (3 миллардов сумов);
  • оснащение 12 медицинских учреждений (1,5 миллиарда сумов);
  • финансовое содействие 400 трудящимся мигрантам (800 миллионов сумов);
  • улучшение социальной инфраструктуры в 12 отдаленных сельских районах;
  • организация тренингов по вовлечению в предпринимательскую деятельность 2 тысяч граждан, включенных в "Темир", "Аёллар" и "Ёшлар" дафтари;
  • повышение квалификации 900 представителей Народных приемных, системы махалли, инспекторов профилактики.


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