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  • 17 апрель 2021 15:02
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В Самарканде впервые прошли тесты на получение сертификата IFRS.CERT

Международные стандарты финансовой отчетности. Это набор международных стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как конкретные виды операций и другие события должны отражаться в финансовой отчетности. Они были созданы для того, чтобы иметь «общий язык» бухгалтерского учета. Сегодня эти стандарты очень востребованы в зарубежных странах. Большинство финансистов, бухгалтеров и аудитов ведут отчетность по МСФО, международные стандарты поэтапно внедряются и в Узбекистане.

 


 

С целью обучения слушателей и выдачи им в последующем сертификата международного уровня IFRS.CERT Центром профессионального развития «Norma» начиная с февраля 2021 года был проведен ряд экзаменов. Выездные тестовые испытания впервые прошли и в Самарканде. Экзамены в две смены сдавали около 100 человек.

 

Компьютерное тестирование IFRS.Cert проходило в два этапа и включало 4 типа вопроса. Участники должны были набрать не менее 75 баллов из 100 возможных. Квалификация IFRS.Cert обеспечит специалистов, работающих или желающих работать в сфере бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, актуальными знаниями и навыками по основам МСФО.

Бесплатно подготовиться к экзамену на получение IFRS.Cert можно самостоятельно на платформе ifrs.academy на русском и узбекском языках. Онлайн-курс включает в себя все необходимые учебные материалы и оценочные средства – видео лекции, презентации, промежуточные и итоговые тесты, задачи.

 

Экзамен на получение IFRS.Cert проводиться на русском и узбекском языках.

 

Зарина Хакбердиева


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