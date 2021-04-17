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  • 17 апрель 2021 9:35
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Шавкат Мирзиёев перед отъездом проведал Героя Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев навестил Героя Узбекистана, члена Сената Олий Мажлиса Хасана Нормуродова, лечащегося в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

 

Шавкат Мирзиёев перед отъездом проведал Героя Узбекистана

 

Самоотверженный участник общественной деятельности многие годы трудился в системе народного образования. Позже, будучи председателем Самаркандского областного отделения фонда «Нуроний», внес значительный вклад в дело социальной защиты ветеранов. В настоящее время он является заместителем начальника Самаркандского областного управления по поддержке махалли и семьи.

 

Шавкат Мирзиёев перед отъездом проведал Героя Узбекистана

 

Жители области уважают Хасана Нормуродова, которому исполнилось 82 года, как добросердечного человека и активного участника сообщества ветеранов. В 2019 году Указом Президента ему было присвоено звание Героя Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев пожелал ветерану труда скорейшего выздоровления, бодрости духа и долгих лет жизни.

 

Шавкат Мирзиёев перед отъездом проведал Героя Узбекистана

 

Хасан Нормурадов поблагодарил главу государства за оказанное внимание и поддержку. На этом поездка Президента в Самаркандскую область завершилась.


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