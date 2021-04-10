» » » В Самарканд вложат многомиллиардную сумму для развития семейного предпринимательства
﻿
  • 16 апрель 2021 15:44
  • 10

В Самарканд вложат многомиллиардную сумму для развития семейного предпринимательства

Самаркандской области для развития семейного предпринимательства выделят кредит на 900 миллиардов сумов. Согласно полученным данным, 16 марта в Самаркандской области прошла внеочередная сессия во главе Шавката Мирзиёева. В ходе мероприятия сообщалось, что количество безработного населения в Самарканде составляет 174 тысячи человек, а количество человек, эмигрировавших за рубеж на заработки, составило 223 тысячи. 

 

В Самарканд вложат многомиллиардную сумму для развития семейного предпринимательства

 

Учитывая это, в Самаркандскую область была отправлена рабочая группа. Также были организованы работы по махаллям и гражданам. В частности, сотрудники банков прикрепленные к каждой из 1100 махаллей ходили по домам и разрабатывали программу развития совместно с офисами управления, организованными в секторах.

 

Прежде всего, стало известно, что необходимо обратить особое внимание на распространение опыта махаллей и домов, специалиализирующихся на конкретном виде деятельности.

 

Также уточнялось, что дома, специализированные на теплицах и выращивании шафрана, картошки, клубники, зелени дома в разных районах области должны поделиться своим опытом и с другими. Также отмечается, что необходимо организовать объекты предоставления услуг в тех махаллях, где данных учреждений почти нет.

 

«Председатель Центрального банка совместно с банками выделит кредиты на 900 миллиардов сумов на семейное предпринимательство  вместо запланированных 625 миллиардов сумов»,— сказал глава государства.


Похожие статьи:
﻿
Самаркандская область лидирует по задолженности за электричество

Самаркандская область лидирует по задолженности за электричество

Новости Самарканда
﻿
Сколько школ, ДОУ и больниц будет построено в Самарканде в 2021 году?

Сколько школ, ДОУ и больниц будет построено в Самарканде в 2021 году?

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде за 3 месяца было выделено около 3 трлн. сумов кредитов

В Самарканде за 3 месяца было выделено около 3 трлн. сумов кредитов

Новости Самарканда
﻿
Самарканд направит сардобинцам 5 миллиардов сумов

Самарканд направит сардобинцам 5 миллиардов сумов

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Проекты на 5 миллиардов сумов реализуют в Самаркандской области

Проекты на 5 миллиардов сумов реализуют в Самаркандской области

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика