В Самарканд вложат многомиллиардную сумму для развития семейного предпринимательства

Самаркандской области для развития семейного предпринимательства выделят кредит на 900 миллиардов сумов. Согласно полученным данным, 16 марта в Самаркандской области прошла внеочередная сессия во главе Шавката Мирзиёева. В ходе мероприятия сообщалось, что количество безработного населения в Самарканде составляет 174 тысячи человек, а количество человек, эмигрировавших за рубеж на заработки, составило 223 тысячи.

Учитывая это, в Самаркандскую область была отправлена рабочая группа. Также были организованы работы по махаллям и гражданам. В частности, сотрудники банков прикрепленные к каждой из 1100 махаллей ходили по домам и разрабатывали программу развития совместно с офисами управления, организованными в секторах.

Прежде всего, стало известно, что необходимо обратить особое внимание на распространение опыта махаллей и домов, специалиализирующихся на конкретном виде деятельности.

Также уточнялось, что дома, специализированные на теплицах и выращивании шафрана, картошки, клубники, зелени дома в разных районах области должны поделиться своим опытом и с другими. Также отмечается, что необходимо организовать объекты предоставления услуг в тех махаллях, где данных учреждений почти нет.

«Председатель Центрального банка совместно с банками выделит кредиты на 900 миллиардов сумов на семейное предпринимательство вместо запланированных 625 миллиардов сумов»,— сказал глава государства.