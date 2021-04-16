Областной административный центр будет перенесен в Гулобод, а в Самарканде будет создано 5 новых районов

Напомним, в данное время проходит внеочередное заседание Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов.

В ходе собрания Шавкат Мирзиёев заявил, что поддерживает предложения активистов Самарканда расширить город за счет 18 тысяч гектаров земли Самаркандского Пастдаргомского, Тайлакского и Акдарьинского районов. Для того,чтобы превратить Самарканд в крупный город с населением в 1 миллион человек, областной административный центр будет перенесен в Гулобод.

«Необходимо сделать Самарканд комфортным городом для людей и туристов. После расширения города количество микрорайонов увеличится, необходимо формировать инфраструктуру»,- сказал Президент.

В целях совершенствования системы управления в Самарканде поэтапно будут созданы 5 новых районов- Согдиана, Сиаб, Богишамол, Мароканд и Карасув.