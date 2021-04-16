» » » Областной административный центр будет перенесен в Гулобод, а в Самарканде будет создано 5 новых районов
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  • 16 апрель 2021 12:57
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Областной административный центр будет перенесен в Гулобод, а в Самарканде будет создано 5 новых районов

Напомним, в данное время проходит внеочередное заседание Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов.

 

Областной административный центр будет перенесен в Гулобод, а в Самарканде будет создано 5 новых районов

 

В ходе собрания Шавкат Мирзиёев заявил, что поддерживает предложения активистов Самарканда расширить город за счет  18 тысяч гектаров земли  Самаркандского Пастдаргомского, Тайлакского и Акдарьинского районов. Для того,чтобы превратить Самарканд в крупный город с населением в 1 миллион человек, областной административный центр будет перенесен в Гулобод.

 

«Необходимо сделать Самарканд комфортным городом для людей и туристов. После расширения города количество микрорайонов увеличится, необходимо формировать инфраструктуру»,- сказал Президент.

 

В целях совершенствования системы управления в Самарканде поэтапно будут созданы 5 новых районов- Согдиана, Сиаб, Богишамол, Мароканд и Карасув.


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