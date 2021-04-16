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  • 16 апрель 2021 12:31
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В Ургуте откроется филиал СамГУ

В настоящее время в Ургутском районе проживает 550 000 человек. Шавкат Мирзиёев отметил, что для развития предпринимательства есть  основание.
 

В Ургуте откроется филиал СамГУ

 

«На площади 200 га необходимо реализовать дополнительные индустриальные проекты на сумму 1 млрд долларов США, применив льготы свободной экономической зоны «Ургут» ко всем районам и городам и привлекая инвестиции не менее 50-100 млн долларов США»,-сказал президент.

Для качественной реализации проектов будет создана фабрика проектов «Офис Ургута».

Президент поручил в течение двух месяцев подготовить проект постановления правительства о социально-экономическом развитии Ургутского района. Согласно документу, будет создан Ургутский филиал Самаркандского государственного университета. В связи с большой численностью населения в районе также предусмотрено открытие лечебного факультета.

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