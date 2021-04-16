В Ургуте откроется филиал СамГУ

В настоящее время в Ургутском районе проживает 550 000 человек. Шавкат Мирзиёев отметил, что для развития предпринимательства есть основание.

«На площади 200 га необходимо реализовать дополнительные индустриальные проекты на сумму 1 млрд долларов США, применив льготы свободной экономической зоны «Ургут» ко всем районам и городам и привлекая инвестиции не менее 50-100 млн долларов США»,-сказал президент.





Для качественной реализации проектов будет создана фабрика проектов «Офис Ургута».





Президент поручил в течение двух месяцев подготовить проект постановления правительства о социально-экономическом развитии Ургутского района. Согласно документу, будет создан Ургутский филиал Самаркандского государственного университета. В связи с большой численностью населения в районе также предусмотрено открытие лечебного факультета.