Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в СЭЗ «Ургут»

Свободная экономическая зона, организованная указом Президента от 12 января 2017 года, играет важную роль в развитии промышленности и создании рабочих мест в сельской местности, эффективно используя сырьевые ресурсы и инфраструктуру на местах.

Сегодня здесь реализуются 84 инвестиционных проекта на сумму более 402 миллионов долларов. Запущено производство по 55 проектам стоимостью 313 миллионов долларов, трудятся 4 328 человек. Эти предприятия производят 220 видов продукции - ковры, газовые плиты, кожаную обувь, средства гигиены, электротехнику, продукцию легкой промышленности. В 2020 году выпущено товаров на 1,2 триллиона сумов, выполнено экспортных поставок на 30 миллионов долларов.

Глава государства ознакомился работой общества с ограниченной ответственностью «Kamalak Tekstil» и побеседовал с работникоами. Предприятие, расположенное на массиве Мерганча Ургутского района, производит тканые и тафтинговые ковры, изделия из ковролана, синтетическую пряжу и искусственный газон.

Предприятие оснащено современным энергоэффективным оборудованием из Бельгии, Швейцарии, Австрии, Франции и Германии. Здесь создано 328 рабочих мест.

В прошлом году из произведенной здесь продукции на 170 миллиардов сумов 59 процентов было реализовано на внутреннем рынке, 41 процент поставлен на экспорт. В этом году планируется экспортировать продукцию на сумму 7,5 миллиона долларов.

Даны поручения по расширению локализации, организации подобных предприятий и в других районах, увеличению числа рабочих мест.Президент также посети общество с ограниченной ответственностью «Сам электро сервис».Предприятие способно выпускать за год 260 тысяч электрических духовок, 150 тысяч газовых плит под брендом "Ideal” и комплектующие к ним. Установлено современное энергоэффективное оборудование из Германии, Турции и Китая.

В 2020 году здесь произведена техника на 58 миллиардов сумов, 32 процента которой была отправлена на экспорт. В этом году планируется поставить за рубеж товары на 2 миллиона долларов.

Отмечена важность расширения ассортимента продукции, подготовки специалистов по производству и обслуживанию современной электротехники.Сегодня в СЭЗ "Ургут" ведутся строительно-монтажные работы по 29 проектам стоимостью 90 миллионов долларов. В результате реализации этих проектов будет создано еще более 2 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, сформирован 21 дополнительный проект на 144 миллиона долларов и планируется реализовать 33 перспективных проекта на 206 миллионов долларов.

Глава государства поручил ответственным лицам эффективно использовать потенциал экономической зоны, не сбавлять темп реализации проектов. Здесь же состоялась беседа с самаркандскими аксакалами.