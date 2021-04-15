Университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде- флагман образования в туротрасли

Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде сегодня является единственным вузом в стране по подготовке молодых кадров в сфере туризма. Он был создан в 2018 году и за короткое время получил статус самого престижного. Флагман образования в туристической отрасли в минувшем году был открыт в качестве «смарт-кампуса», где на сегодняшний день обучаются 1100 студентов и 200 магистрантов.





Информационные технологии, новая электронная библиотека, условия образования, стажировки за рубежом. О самом интересном было рассказано в ходе инфо-тура по университету. Пресс-тур с участием областных и республиканских СМИ возглавил Премьер-министр Узбекистана, министр туризма и спорта, ректор Международного университета туризма «Шелковый путь» Азиз Абдухакимов.

-Здесь все управляется через различные новые технологии, даже регистрация студентов проходит в режиме онлайн,-говорит А. Абдухакимов. –Мы стараемся предоставить студентам новые возможности, в частности, практиковаться в самых лучших гостиницах и отелях. Новшества введены непосредственно и в образовании. Внедрена система тьютеров, студенческого парламента, действует сенат университета. Наши студенты имеют доступ к самым актуальным изданиям, в вузе сформирована современная библиотека, фонд которой богат литературой по туризму, туристской индустрии, архитектуре разных стран, искусству, гастрономии, ведению гостиничного и ресторанного бизнеса, культурному наследию. Информационный ресурсный центр является сердцем каждого вуза. Я считаю, что в дальнейшем это позволит проводить серьезные научные исследования в сфере туризма.

Университет предлагает обучение практически по всем возможным направлениям и специальностям бакалавриата и магистратуры в области туризма, объединяя три крупных направления: коммуникации, экономические и гуманитарные науки. Реализуется совместная образовательная программа бакалавриата 3+1 с выдачей двойных дипломов.

Проводя экскурсию по университету, международный советник ректора университета «Шелковый путь» Алия Оспанова подробно рассказала журналистам о стандартах, действующих за границей. Имея многолетний опыт, она отметила, что в Узбекистане не умеют правильно продавать сервис- услуги в туротрасли. Необходимо прежде всего подготовить кадры и направить их в нужное русло, говорит международный эксперт

-В нашей сфере очень сложно найти как кадров, так и преподавателей, потому что мы их никогда не готовили,- говорит Алия Оспанова. –На протяжении многих лет туризм не являлся приоритетной задачей государства. Сейчас, когда мы активно развиваем сферу туризма, как направление, безусловно, вопрос поиска специалистов стал наиболее важным. Возможно, поэтому наш президент по своей инициативе создал данный университет. Мы не можем не инвестировать в молодежь, кадры нам очень нужны. Я побывала во многих университетах мира, стараюсь перенять зарубежный опыт и внедрить его в практику, именно в Самарканде. Университет должен давать такое образование, чтобы его выпускники могли свободно работать за рубежом.

Молодых специалистов вуза в будущем планируется привлечь на работу в Самаркандский туристический центр «Шелковый путь». В период с 12-го по 14 апреля текущего года проходила встреча студентов университета с руководством СТЦ. В ходе мероприятия студентам были продемонстрированы потенциал и возможности туристического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. После его запуска будет создано около двух тысяч рабочих мест. В целях обеспечения высокого качества обслуживания отечественных и зарубежных туристов и гостей центра, а также налаживания сервиса на основе мирового опыта, проводился конкурсный отбор, а также бесплатные учебные и практические занятия.

Зарина Хакбердиева