Университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде- флагман образования в туротрасли

Международный университет туризма «Шелковый путь» в Самарканде сегодня является единственным вузом в стране по подготовке молодых кадров в сфере туризма. Он был создан в 2018 году и за короткое время получил статус самого престижного. Флагман образования в туристической отрасли в минувшем году был открыт в качестве «смарт-кампуса», где на сегодняшний день обучаются 1100 студентов и 200 магистрантов.
Информационные технологии, новая электронная библиотека, условия образования, стажировки за рубежом. О самом интересном было рассказано в ходе инфо-тура по университету. Пресс-тур с участием областных и республиканских СМИ возглавил Премьер-министр Узбекистана, министр туризма и спорта, ректор Международного университета туризма «Шелковый путь» Азиз Абдухакимов.
Университет предлагает обучение практически по всем возможным направлениям и специальностям бакалавриата и магистратуры в области туризма, объединяя три крупных направления: коммуникации, экономические и гуманитарные науки. Реализуется совместная образовательная программа бакалавриата 3+1 с выдачей двойных дипломов.
Проводя экскурсию по университету, международный советник ректора университета «Шелковый путь» Алия Оспанова подробно рассказала журналистам о стандартах, действующих за границей. Имея многолетний опыт, она отметила, что в Узбекистане не умеют правильно продавать сервис- услуги в туротрасли. Необходимо прежде всего подготовить кадры и направить их в нужное русло, говорит международный эксперт
Молодых специалистов вуза в будущем планируется привлечь на работу в Самаркандский туристический центр «Шелковый путь». В период с 12-го по 14 апреля текущего года проходила встреча студентов университета с руководством СТЦ. В ходе мероприятия студентам были продемонстрированы потенциал и возможности туристического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. После его запуска будет создано около двух тысяч рабочих мест. В целях обеспечения высокого качества обслуживания отечественных и зарубежных туристов и гостей центра, а также налаживания сервиса на основе мирового опыта, проводился конкурсный отбор, а также бесплатные учебные и практические занятия.
Зарина Хакбердиева