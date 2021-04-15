Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в мемориальном комплексе Имама Бухари

В ходе поездки в Самаркандскую область в 2019 году глава государства указал на необходимость расширения мемориального комплекса Имама Бухари.
Был разработан новый проект комплекса. Он несколько раз представлялся Президенту и дорабатывался, был изучен и мировой опыт. В эти дни священного месяца Рамадан начаты строительные работы. В связи с этим состоялась встреча с представителями старшего поколения и интеллигенции. Шавкат Мирзиёев поздравил всех мусульман и весь народ нашей страны с началом месяца Рамадан.
В беседе отмечалось, что в прошлый Рамадан из-за пандемии верующие проводили религиозные службы дома. А в этом году мечети открыты, в них мусульмане совершают молитвы с соблюдением правил карантина. Оказывается поддержка престарелым, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям. Отмечалось, что такая забота особенно важна в нынешней сложной ситуации, когда весь мир переживает тяжелый кризис.
Говорилось также о принимаемых мерах по увеличению рабочих мест, повышению благосостояния населения и улучшению условий жизни.
Были прочитаны аяты Корана.
Глава государства ознакомился с проводимыми в комплексе работами. Планируется возвести большую мечеть с четырьмя симметричными минаретами, террасы, к комплексу будет вести широкая аллея. Для обслуживания большого числа паломников будут созданы современные условия - 7 отелей, 3 автостоянки и автовокзал, супермаркет и рынок. Также в планах строительство ресторанов, магазина ремесленнических изделий, бани, помещений для омовения и скотобойни.
Как известно, в 2019 году по инициативе Президента здесь были созданы Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари и Научная школа хадиса. Строящийся комплекс вместе с этими учреждениями образует единый крупный ансамбль, способный удовлетворить все потребности паломников.