Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой в мемориальном комплексе Имама Бухари

В ходе поездки в Самаркандскую область в 2019 году глава государства указал на необходимость расширения мемориального комплекса Имама Бухари.

- Это место должно соответствовать научному наследию Имама Бухари, его высокому авторитету в исламском мире. Комплекс является эпицентром паломнического туризма в стране. Здесь должны быть удобные условия для всех паломников вне зависимости от их количества, - отмечал тогда Шавкат Мирзиёев.

Был разработан новый проект комплекса. Он несколько раз представлялся Президенту и дорабатывался, был изучен и мировой опыт. В эти дни священного месяца Рамадан начаты строительные работы. В связи с этим состоялась встреча с представителями старшего поколения и интеллигенции. Шавкат Мирзиёев поздравил всех мусульман и весь народ нашей страны с началом месяца Рамадан.

- Рамадан - священный месяц, когда исполняются добрые намерения. Приступая к строительству комплекса именно в этот месяц, мы верим, что это дарует нам добрую надежду и утешение. Цель наших усилий в этом направлении - выразить через науку нашу приверженность исламу и уважение к нашим ученым предкам. Быть достойными предков - наш большой долг, - сказал Шавкат Мирзиёев.

В беседе отмечалось, что в прошлый Рамадан из-за пандемии верующие проводили религиозные службы дома. А в этом году мечети открыты, в них мусульмане совершают молитвы с соблюдением правил карантина. Оказывается поддержка престарелым, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям. Отмечалось, что такая забота особенно важна в нынешней сложной ситуации, когда весь мир переживает тяжелый кризис.

- Наша священная религия учит нас быть человечными, жить, ценя мир и спокойствие, проявлять сострадание. С таким пониманием и видением мы способны укрепить мир, дружбу и согласие в каждой семье и махалле, во всем нашем обществе. Повторяю, если будут мир и здоровье, придет и все остальное, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Говорилось также о принимаемых мерах по увеличению рабочих мест, повышению благосостояния населения и улучшению условий жизни.

- В течение четырех лет поисков, преобразований и испытаний мы приобрели большой опыт. Наша работа по достижению довольства народа будет последовательно продолжена. Благородные идеи и священные обряды Рамадана станут прочной основой для реализации этих благих целей, - сказал Президент.

Были прочитаны аяты Корана.

Глава государства ознакомился с проводимыми в комплексе работами. Планируется возвести большую мечеть с четырьмя симметричными минаретами, террасы, к комплексу будет вести широкая аллея. Для обслуживания большого числа паломников будут созданы современные условия - 7 отелей, 3 автостоянки и автовокзал, супермаркет и рынок. Также в планах строительство ресторанов, магазина ремесленнических изделий, бани, помещений для омовения и скотобойни.

Как известно, в 2019 году по инициативе Президента здесь были созданы Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари и Научная школа хадиса. Строящийся комплекс вместе с этими учреждениями образует единый крупный ансамбль, способный удовлетворить все потребности паломников.