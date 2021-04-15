 Президент ознакомился с ходом строительных работ в международном аэропорту Самарканда

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля прибыл в город Самарканд. Ознакомление с масштабной созидательной работой началось в международном аэропорту Самарканда. Глава государства в ходе посещения области в 2019 году дал указания по модернизации этой воздушной гавани.

Проектом предусмотрено строительство нового пассажирского терминала, взлотно-посадочной полосы, стоянок и других объектов. К настоящему времени завершена взлетно-посадочная полоса длиной 3 105 метров и шириной 60 метров, на ней устанавливается светосигнальное и аэронавигационное оборудование.

Сперва глава государства осмотрел взлетно-посадочную полосу, построенную по требованиям международных стандартов. А новый терминал получит современный дизайн и сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Прежняя пропускная способность аэропорта – 400 пассажиров.

- Главной целью должно быть удобство аэропорта для людей. Для этого необходимо применять "умные” технологии, сделать так, чтобы обслуживание было недорогим, качественным и быстрым, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Возводятся 24 стояночных места для самолетов различного размера. Три стоянки будут предназначены для противообледенительной обработки.

В аэропорту будут организованы услуги карго. Глава государства обратил особое внимание данному вопросу и дал указания по повышению конкурентоспособности грузоперевозок.





- Чтобы услуги карго были стабильными и выгодными, необходим постоянный поток грузов. Для этого следует обеспечить дешевизну и скорость обслуживания самолетов, отгрузки и доставки грузов, привлечь к этому и другие авиакомпании. Кроме того, область, увеличив производство экспортоориентированной плодоовощной продукции, сможет доставлять ее на мировой рынок напрямую через этот карго-центр.

Обновленный аэропорт намечено сдать в эксплуатацию уже в сентябре текущего года. После открытия он начнет работать в режиме открытого неба. Работой будут обеспечены тысяча человек.

Международный аэропорт Самарканда был построен в 1967 году.