В Самарканде сносятся незаконные постройки

Самаркандским областным отделением Бюро принудительного исполнения проанализирована работа по исполнительным документам, связанным со сносом незаконных построек, ведется работа по возвращению в сельхозоборот незаконно занятые под жилые строения земельные участки.





С 2020 года в делопроизводстве БПИ накопилось 4598 исполнительных документов, фактов незаконного присвоения земельных участков общей площадью 815 гектаров земли.

Согласно данным, 3949 незаконно построенных домов были заселены жильцами, из них 3107 домов построены незаконно в махалле, а 837-на окраинах махаллинских сходов граждан. Кроме того, 65 незаконно построенных домов получили право собственности на землю местными властями, 1774 человека, живущие в незаконных домах, были обеспечены электроэнергией по договорам, а 91 был подключен к газовой сети. За минувший год снесены 646 незаконных объектов, построенных на 199,35 гектарах, земельные участки возвращены в сельхозоборот.

Одна из последних историй произошла в Самаркандском районе, в махалле «Чумчукли». Несколько лет назад хоким района выделил землю под фермерское хозяйство. Однако владельцы участков, несмотря на то, что в хокимияте не давали разрешения, начали строить весьма солидные дома. За период строительства сотрудники БПИ не раз предупреждали жильцов о том, что орошаемые сельскохозяйственные земли находятся под особой охраной, не допускается выделение данных земель для несельскохозяйственных целей. В итоге все незаконно начатые самовольные строения были снесены.

На сегодняшний день 771 гектар незаконно присвоенных земель из 870 га возвращены в государственные резервы, фермерские хозяйства и кластеры. В настоящее время исполнительные мероприятия по выявлению и сносу незаконных построек продолжаются.

Зарина Хакбердиева