 Гемодиализ теперь можно получить и в Ургуте

Пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, теперь получают медицинскую помощь и в Ургуте. В районном медицинском объединении создано отделение искусственных почек (гемодиализа).

По сообщению информационной службы администрации района, на открытие отделения гемодиализа было потрачено 3 миллиарда сумов.

Отмечается, что сегодня в Ургутском районе под наблюдением врачей находятся 50 пациентов с хронической почечной недостаточностью. Им нужен постоянный диализ. До сих пор больных с данной патологией отправляли в центр в Самарканде.