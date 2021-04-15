» » » Гемодиализ теперь можно получить и в Ургуте
﻿
  • 15 апрель 2021 10:49
  • 194

Гемодиализ теперь можно получить и в Ургуте

Пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, теперь получают медицинскую помощь и в Ургуте. В районном медицинском объединении создано отделение искусственных почек (гемодиализа).

 

Гемодиализ теперь можно получить и в Ургуте

 Гемодиализ теперь можно получить и в Ургуте

 Гемодиализ теперь можно получить и в Ургуте

 Гемодиализ теперь можно получить и в Ургуте

 

По сообщению информационной службы администрации района, на открытие отделения гемодиализа было потрачено 3 миллиарда сумов.

 

Отмечается, что сегодня в Ургутском районе под наблюдением врачей находятся 50 пациентов с хронической почечной недостаточностью. Им нужен постоянный диализ. До сих пор больных с данной патологией отправляли в центр в Самарканде.


Похожие статьи:
﻿
Новая мечеть, построенная в Ургуте, зарегистрирована в органах юстиции

Новая мечеть, построенная в Ургуте, зарегистрирована в органах юстиции

Новости Самарканда
﻿
В 2023 году в Самарканде планируется открыть отделение трансплантации почки

В 2023 году в Самарканде планируется открыть отделение трансплантации почки

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Дети, нуждающиеся в гемодиализе, теперь медицинскую помощь смогут получить в Самарканде

Дети, нуждающиеся в гемодиализе, теперь медицинскую помощь смогут получить в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Сдан в эксплуатацию частный детский сад в Ургуте почти на 3,5 млрд сумов

Сдан в эксплуатацию частный детский сад в Ургуте почти на 3,5 млрд сумов

Новости Самарканда
﻿
В Ургуте открыто новое предприятие, создано 80 новых рабочих мест

В Ургуте открыто новое предприятие, создано 80 новых рабочих мест

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика