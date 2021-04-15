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  • 15 апрель 2021 10:14
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Вакцину от COVID в Самаркандской области получило более 20 тысяч человек

Вакцину от коронавируса в Узбекистане получило более 300 тысяч человек. 14 апреля вакцинировано 43,8 тысячи человек.

 

Вакцину от COVID в Самаркандской области получило более 20 тысяч человек

 

С 1 по 14 апреля вакцину от COVID-19 в Узбекистане получило 300854 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. За среду по стране было вакцинировано 43896 человек.

Больше всего вакцинированных — в областях Ферганской долины: в Ферганской области — 47946 человек, в Андижанской — 37344, в Наманганской — 33446.

 

Рубеж в 20 тысяч вакцинированных преодолели Самаркандская, Сурхандарьинская и Ташкентская области.

 

По состоянию на 14 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области достигло 2841. Все новые случаи в области подтверждены у лиц, контактировавших с заболевшими.


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