Вакцину от COVID в Самаркандской области получило более 20 тысяч человек

Вакцину от коронавируса в Узбекистане получило более 300 тысяч человек. 14 апреля вакцинировано 43,8 тысячи человек.

С 1 по 14 апреля вакцину от COVID-19 в Узбекистане получило 300854 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. За среду по стране было вакцинировано 43896 человек.

Больше всего вакцинированных — в областях Ферганской долины: в Ферганской области — 47946 человек, в Андижанской — 37344, в Наманганской — 33446.

Рубеж в 20 тысяч вакцинированных преодолели Самаркандская, Сурхандарьинская и Ташкентская области.

По состоянию на 14 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самаркандской области достигло 2841. Все новые случаи в области подтверждены у лиц, контактировавших с заболевшими.