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  • 14 апрель 2021 14:00
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Обокрали, засняли и пригрозили выставить в «Тik-Tok»

Обокрали, засняли и пригрозили выставить в «Тik-Tok» Обокрали, засняли и пригрозили выставить в «Тik-Tok»

25-летний М. Максуд обратился с заявлением на имя начальника УКД ОВД города Самарканда, где указал, что 05 апреля текущего года 26-летний У. Мухиддин путём обмана заманил его в безлюдное место, расположенное в махалле «Бузи» Самаркандской области. Путём давления завладел его мобильными телефонами марки SAMSUNG стоимостью 1.500.000 сум и SAMSUNG S-20A стоимостью 2.200.000 сум, а также деньгами в размере 200 долларов США и 112.000 сум.

 

Находившийся рядом 25-летний Б. Шерзод, снимая на видео произошедший инцидент, пригрозил опозорить его распространением данного видео в социальной сети «Тik-Tok». Также они потребовали от потерпевшего предоставление им 5.000.000 сум в замен на возврат его двух мобильных телефонов.

 

В день передачи денег со стороны правоохранительных органов было организовано и проведено оперативное мероприятие, в ходе которого были задержаны У. Мухиддин и Б. Шерзод при получении ими вышеуказанной суммы денег от М. Максуда.

 

По данному факту со стороны Следственного отделения при УКД ОВД города Самарканда в отношении У. Мухиддина и Б. Шерзода возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 165 (вымогательство, совершённое по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

 

В ходе следствия была установлена причина совершения данного преступления, которой послужил факт, что потерпевший Максуд М. находясь в ресторане, в котором работал У. Мухидин официантом, не заплатил счёт на сумму 1.000.000 сум.

 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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