Встреча с министром помогла решить предпринимателям многие проблемы

Манзура Нарзиева-одна из предпринимательниц, которая попала на прием заместителя Премьер-министра, министра экономического развития и сокращения бедности Джамшида Кучкарова. Женщина жалуется на сотрудников банка, требующих в кратчайшие сроки оплатить начисленные проценты по кредиту.





Дело в том, что предпринимательница в 2018 году брала кредит в размере 1 млрд.200 млн.сумов на строительство частного дошкольного учреждения «Первый шаг» на 120 мест. Коммерческий кредит со стороны банка был выдан под 22% годовых. Однако незадолго до открытия детского сада началась пандемия. Кредит был заморожен, но процентные ставки росли. Банк начислил 240 миллионов сумов в качестве процентов и требует оплатить в течение шести месяцев.

Обращение женщины к министру не прошло безрезультатно. Выслушав учредителя частного сада, Джамшид Кучкаров поручил соответствующим структурам тщательно изучить вопрос и оказать максимальную поддержку.

-Чтобы погасить кредит я каждый месяц оплачиваю по 67 миллионов сумов, однако, я не в состоянии платить еще и проценты,-говорит М.Нарзиева. –Наш садик только недавно начал функционировать, у нас воспитываются всего 60 детей, сумма выручки составляет 120 миллионов сумов. Банк требует ежемесячно вносить по 105 млн.сумов. Я обратилась к заместителю Премьер-министра и попросила немного отсрочки, мое обращение решили на месте. 22% годовых сократили на 17%, разница будет оплачена Фондом предпринимателей. Оставшиеся проценты обещали распределить по всему сроку кредита.

Встреча предпринимателей с министром прошла в Молодежном центре в Самарканде. Было рассмотрено более 200 обращений, связанных с налогообложением, кадастром имущества, выделением кредитов, земель под строительство учебных центров и др. Большинство заявлений было связано с выдачей кредита на открытие дошкольного учреждения. Вопросы, требующие дополнительного решения, рассматривались отдельно.

Зарина Хакбердиева