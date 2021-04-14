В результате ДТП в Самарканде погиб водитель, не включивший поворотник

В Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария произошла 13 апреля около 7.10 утра в Акдарьинском районе на 4-м километре государственной трассы 4R 58 А, проходящей через город Лоиш.

По данным ГУБДД, когда водитель Nexia -1 совершал поворот налево без предупредительного сигнала, другая Nexia -3, двигавшаяся сзади в том же направлении, на высокой скорости наехала на нее. В результате водитель Nexia -1, не включивший поворотник, скончался на месте.

Следствие показало, что скорость автомобиля «Нексия-3», ударившего сзади, была выше установленной нормы. Поворачивающая налево «Нексия-1» также попыталась свернуть на неотмеченный участок дороги.

Расследованием происшествия занимается следственный отдел ОВД по Акдарьинскому району.