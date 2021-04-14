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  • 14 апрель 2021 9:40
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Впервые в Самарканде прошли экзамены на получение национального сертификата по общеобразовательным предметам

Вчера, 13 апреля, в СамГУ впервые прошли тесты по национальной системе сертификации по предметам, таким как узбекский язык, русский язык, каракалпакский язык.

 

Впервые в Самарканде прошли экзамены на получение национального сертификата по общеобразовательным предметам

 

В тестировании приняли участие те, кто зарегистрировался онлайн с 1 по 31 декабря 2020 года через сайт my.dtm.uz и оплатил тест. Как сообщает пресс-служба горхокимията, сегодня, 14 апреля, пройдут тестовые испытания по математике.

 

Если молодые люди смогут сдать экзамен в любое время и получить сертификат, в результате не будет необходимости в повторной сдаче теста по предмету при поступлении в вуз.


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