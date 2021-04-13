О проблеме домашнего насилия не принято и даже стыдно говорить вслух, особенно, если жертва проживает в сельской местности, где сильны устои и традиции. На протяжении последних 25 лет центр социально-экономического развития "Сабр" протягивает руку помощи женщинам, пострадавшим от гендерного насилия или находящимся в тяжёлой жизненной ситуации.

- С целью содействия достижения социальной стабильности десять лет назад в Акдарьинском, Ургутском районах и городе Самарканде были созданы местные центры развития по привитию профессиональных навыков, - рассказывает заместитель директора Эльвира Садикова. - В 2019-2021 годах в рамках Социального заказа от Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан состоялось открытие 9 местных центров развития в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Хорезмской и Ферганской областях. В прошлом году на курсах профнавыков в Самаркандской области обучились более 500 желающих. Среди них есть и малообеспеченные женщины, и жертвы домашнего насилия.

За годы существования центр "Сабр" помог сотням женщин, находящимся на грани психологического срыва, поверить в себя, найти силы начать жить заново и занять достойное место в обществе. Анализ свидетельствует о том, что наибольшее количество заявителей приходят в центр после обращения по "телефону доверия". Центр "Сабр" работал и во время пандемии онлайн. В минувшем году по номеру (66) 233-66-66 поступило 607 звонков.

После профобучения нуждающиеся женщины имеют возможность получить микрозайм сроком от трех месяцев до одного года с процентной выплатой 2% годовых. Выгодный микрозайм все эти годы помогает женщинам получить первоначальный капитал и начать собственный бизнес. За последние три года ООО "Микрокредитной организации "САБР" было предоставлено микрозаймов в размере 14 млрд. сумов.

За 9 лет в МЦР Самаркандской области было обучено более 3 000 женщин и девушек из малоимущих слоев населения и учащихся колледжей, из которых 1 300 были трудоустроены, 750 человек после успешной защиты бизнес-планов получили льготные займы на сумму более 712 млн. сумов для начала своего бизнеса.