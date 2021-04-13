» » » В Афганистане произошло второе за два часа землетрясение. Его отголоски зафиксированы и в Самарканде
﻿
  • 13 апрель 2021 11:33
  • 505

В Афганистане произошло второе за два часа землетрясение. Его отголоски зафиксированы и в Самарканде

В Афганистанепроизошло второе за два часа землетрясение. Его отголоски зафиксированы в шести городах Узбекистана.

  

В Афганистане произошло второе за два часа землетрясение. Его отголоски зафиксированы и в Самарканде

 

"13 апреля в 10:42 в Афганистане произошло землетрясение. Его координаты: 36,71 градуса северной широты, 70,73 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=5,4, глубина – 191 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 523 км в юго-восточном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

 

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Андижан: 474 км, 2 балла

Фергана: 419 км, 2 балла

Гулистан: 453 км, 2 балла

Джизак: 455 км, 2 балла

Самарканд: 464 км, 2 балла

Термез: 312 км, 2 балла

 


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде ощутили подземные толчки

В Самарканде ощутили подземные толчки

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде произошло землетрясение

В Самарканде произошло землетрясение

Новости Самарканда
﻿
Небольшое землетрясение ощущалось в Самарканде

Небольшое землетрясение ощущалось в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
В Узбекистане во время послания Мирзиёева ощутили землетрясение

В Узбекистане во время послания Мирзиёева ощутили землетрясение

Новости Самарканда
﻿
Рано утром в Самарканде вновь произошло землетрясение

Рано утром в Самарканде вновь произошло землетрясение

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика