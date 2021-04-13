В Афганистане произошло второе за два часа землетрясение. Его отголоски зафиксированы и в Самарканде

В Афганистанепроизошло второе за два часа землетрясение. Его отголоски зафиксированы в шести городах Узбекистана.
"13 апреля в 10:42 в Афганистане произошло землетрясение. Его координаты: 36,71 градуса северной широты, 70,73 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=5,4, глубина – 191 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 523 км в юго-восточном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Андижан: 474 км, 2 балла
Фергана: 419 км, 2 балла
Гулистан: 453 км, 2 балла
Джизак: 455 км, 2 балла
Самарканд: 464 км, 2 балла
Термез: 312 км, 2 балла