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  • 13 апрель 2021 9:42
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Привлечение молодых специалистов для работы в Самаркандском туристическом центре «Шелковый путь»

В период с 12-го по 14 апреля текущего года в Самарканде проходит встреча , в ходе которой принимают участие руководство СТЦ, представители департамента по развитию туризма Самаркандской области со студентами Международного университета туризма «Шелковый путь», Самаркандского Государственного Университета, Института иностранных языков и Самаркандского института экономики и сервиса , выпускники из которых владеющие узбекским, английским и русским языками в дальнейшем будут ориентированы на работу в СТЦ.

 

Привлечение молодых специалистов для работы в Самаркандском туристическом центре «Шелковый путь»


В ходе мероприятия студентам были продемонстрированы потенциал и возможности туристического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. После запуска туристического центра будет создано около двух тысяч рабочих мест. В целях обеспечения высокого качества обслуживания отечественных и зарубежных туристов и гостей центра, а также налаживания сервиса на основе мирового опыта, проводится конкурсный отбор, а также бесплатные учебные и практические занятия.

 

В комплексе полным ходом идет строительство пяти- и четырехзвездочных отелей, с общим номерным фондом, более 1200 номеров; искусственные острова с вулканом и спортивные сооружения, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.

 

Привлечение молодых специалистов для работы в Самаркандском туристическом центре «Шелковый путь»

 

Этот экологически чистый комплекс станет одной из крупнейших современных достопримечательностей Самарканда, для гостей и жителей будут организованы световые и музыкальные шоу, концертные представления, фестивали. С запуском данного центра, с целью удовлетворения потребности в профессиональных сотрудниках, уже сейчас администрацией центра совместно с ответственными организациями ведётся практическая работа. 


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