C мечтой о космосе и Самарканде

60 лет назад, 12 апреля 1961 года жизнь человечества разделилась на «до» и «после». Знаменитое гагаринское «Поехали» открыло новую веху в истории человеческой цивилизации. Мы можем гордится тем, что Самарканд посещали покорители космоса.

На снимке: Герой Советского Союза, летчик – космонавт Борис Волынов

в мемориальном комплексе Шахи Зинда.





В сентябре 1969 года, через несколько месяцев после успешного полета космического корабля «Союз-5», самарандцы тепло встречали Героя Советского Союза, летчика – космонавта СССР Бориса Волынова.

В Узбекистан он прибыл по приглашению Академии наук УзССР и ЦК ЛКСМ республики. Во время перелета из Ташкента в Самарканд Борис Валентинович расспрашивал о Самарканде, его истории. Космонавт признался, что много читал о великом астрономе Мирзо Улугбеке и очень хотел побывать на месте его знаменитой обсерватории. Он был очень удивлен и тронут, когда ему сообщили, что осмотр достопримечательностей Самарканда начнется именно с обсерватории Улугбека.

Волнующими были встречи космонавта со студентами и молодежью в педагогическом институте имени С. Айни, с колхозниками колхоза имени Энгельса Самаркандского района. Б. В. Волынов искренне делился впечатлениями о Самарканде, сказал, что одного дня слишком мало для знакомства с жителями, историей и культурой древнего города.

- Я надеюсь, - говорил он, - что когда-нибудь мне представится еще одна возможность продолжить это знакомство.

Борис Валентинович также рассказывал, что вновь мечтает полететь в космос и будет готовиться к этому. Спустя семь лет его планам удалось сбыться. Он совершил еще одну космическую миссию в паре с космонавтом Виталием Жолобовым.