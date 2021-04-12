В Самаркандской области в 2020 году должны были построить 42 детские площадки, но не появилось ни одной

В рамках государственной программы в 2020 году Министерством жилищно-коммунального обслуживания по всей республике было построено 389 детских игровых площадок и ни одной в Самаркандской области.

Как сообщает Анхор.уз, по информации Министерства финансов (письмо имеется у редакции Anhor.uz) согласно параметрам республиканского бюджета 2020 года, на строительство детских игровых площадок по всей республике выделено 61,7 млрд. сумов, 4,1 млрд. из которых приходилось на Самаркандскую область, ответственным за их строительство определено Министерство жилищно-коммунального обслуживания.

Управляющий Самаркандским филиалом инжиниринговой компании при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Камариддин Холбеков в ответ на запрос редакции подтвердил, что на портале государственных закупок были объявлены тендеры на строительство 42 детских игровых площадок и выявлены победители этих торгов, с которыми позднее были подписаны соответствующие договора. Однако, эти договора были нарушены, строительство детских игровых площадок так и не было начато.