Самаркандский филиал ТУИТ закрыт на 14-дневный карантин

С 12 апреля Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий перешел на дистанционное обучение. У преподавателей и студентов высшего учебного заведения обнаружен COVID-19.

По сообщению информационной службы Самаркандского филиала ТУИТ, несмотря на проводимые на месте регулярные профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусом, 9 апреля 2021 года в ходе проверки работников санитарно-эпидемиологической службы области в филиале выявлены случаи заражения инфекцией. Коронавирус обнаружен у преподавателей и студентов, проживающих в общежитии вуза.





В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди преподавателей и студентов учебный процесс в Самаркандском филиале ТУИТ продолжится в онлайн-режиме.





Студенты, контактировавшие с больными, изолированы и помещены на 14-дневный карантин.