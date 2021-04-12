» » » Самаркандский филиал ТУИТ закрыт на 14-дневный карантин
﻿
  • 12 апрель 2021 14:34
  • 201

Самаркандский филиал ТУИТ закрыт на 14-дневный карантин

С 12 апреля Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий перешел на дистанционное обучение. У преподавателей и студентов высшего учебного заведения обнаружен COVID-19.

 

Самаркандский филиал ТУИТ закрыт на 14-дневный карантин

 

По сообщению информационной службы Самаркандского филиала ТУИТ, несмотря на проводимые на месте регулярные профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусом, 9 апреля 2021 года в ходе проверки работников санитарно-эпидемиологической службы области в филиале выявлены случаи заражения инфекцией. Коронавирус обнаружен у преподавателей и студентов, проживающих в общежитии вуза.


В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди преподавателей и студентов учебный процесс в Самаркандском филиале ТУИТ продолжится в онлайн-режиме.


Студенты, контактировавшие с больными, изолированы и помещены на 14-дневный карантин.


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандском филиале ТУИТ не выявлен коронавирус, а общежитие не закрывалось

В Самаркандском филиале ТУИТ не выявлен коронавирус, а общежитие не закрывалось

Новости Самарканда
﻿
Образован Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Образован Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета

Новости Самарканда
﻿
Самаркандский филиал ТУИТ создал искусственные метаматериалы

Самаркандский филиал ТУИТ создал искусственные метаматериалы

Новости Самарканда
﻿
В Ташкенте начнет свою деятельность филиал Самаркандского института

В Ташкенте начнет свою деятельность филиал Самаркандского института

Новости Самарканда
﻿
Высокий спрос на специалистов ИКТ

Высокий спрос на специалистов ИКТ

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика