В Самарканде изъяли 240 кг непригодного для употребления мяса

4 апреля 2021 года на контрольно-пропускном пункте «Юкори нукта» в Булунгурском районе в багажнике автомобиля «Нексия», направлявшего по маршруту «Кашкадарья-Ташкент», были обнаружены некачественные мясные продукты неизвестного происхождения общим весом 240 кг.
В ходе совместной операции сотрудников ППС и СЭС подозрительное мясо изъято.
Для проверки пригодности этих мясных продуктов к употреблению были взяты образцы и отправлены в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщает информационная служба УВД по Самаркандской области.