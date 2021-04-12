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  • 12 апрель 2021 10:18
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Воздушная гавань Самарканда превратится в крупный туристический хаб

Воздушная гавань Самарканда превратится в крупный туристический хаб

Проектная компания AIR Marakanda совместно со специалистами международных аэропортов Мюнхена (Германия) и Стамбула (Турция) работают над внедрением уникальной для Узбекистана программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition) – методологии эксплуатационной готовности, запуска в эксплуатацию и перевода операционной деятельности в новую инфраструктуру.

 

 

Данная программа позволит систематизировать и синхронизировать сложнейшую систему огромного количества различных технологических и бизнес-процессов при запуске в эксплуатацию и нового терминала, и даже целого аэропорта.

 

По мнению экспертов, данная система обеспечит внедрение передовых технологий в сфере оперирования аэропортами, удовлетворит спрос авиакомпаний, пассажиров и населения республики, а также трансформирует международный аэропорт "Самарканд" в крупный транспортный и туристический хаб.

 

"Компания AIR Marakanda создана в 2020 году для реализации проекта по модернизации и эксплуатации Международного аэропорта "Самарканд". Основными стратегическими направлениями компании по развитию аэропорта являются развитие маршрутной сети воздушной гавани, внедрение и развитие системы управления безопасностью полётов, соответствующей международным требованиям, соответствие международным требованиям по эксплуатационной безопасности IATA (ISAGO), модернизация аэропортовой инфраструктуры и применение современных технологий, новейшей авиационной техники и механизмов", – рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам AIR Marakanda Артем Пак.

 

Воздушная гавань Самарканда превратится в крупный туристический хаб

По его словам, в рамках программы персонал аэропорта будет проходить обучение по новым системам обслуживания пассажиров, багажа и воздушных судов. Все нормативные руководящие документы, бизнес-процессы, процедуры аэропорта будут разработаны в соответствии с международными стандартами.

 

 

Эта инициатива обозначена в постановлении президента Узбекистана "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики" №ПП-5042 от 29 марта 2021 года. В документе указаны меры по широкому внедрению механизмов государственно-частного партнерства и привлечению потенциальных инвесторов к реализации проектов реконструкции, модернизации, эксплуатации и управления аэропортами республики.

 

Компаниями Lufthansa, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer выполняется финансовая и юридическая осуществимость оперирования новым аэропортом.

 

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