 Визит посла Республики Индия в СамГМИ

С целью активизации вовлечения Самаркандского государственного медицинского института в мировое образовательное пространство в сентябре 2020 года был организован факультет международного образования. Для граждан зарубежных государств началась реализация учебной программы Medicine "MBBS”, которая охватила более 475 студентов, в том числе 75 студентов из Республики Индия. В привлечении граждан этой страны помогает международный университет "Axis”, с ним заключены соответствующие договора о сотрудничестве.

9 апреля состоялся визит в Самаркандский государственный медицинский институт Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индия в Республике Узбекистан Шри Маниш Прабхат. Высокопоставленного гостя сопровождали секретарь посла Аditi b. Walunj, помощник посла Shri Bhargav Mitra.

В рамках визита гостей принял ректор СамГМИ профессор Жасур Алимжанович Ризаев. В ходе рабочей встречи, прошедшей в атмосфере дружбы и взаимопонимания, дипломаты обсудили уровень взаимодействия двух стран, где не последнее место занимает сотрудничество в сфере образования. Жасур Алимжанович отметил создаваемые в институте условия для студентов из Индии по получению качественного образования и проживания, своевременность решения возникающих текущих проблем, выразил благодарность сотрудникам посольства за оперативное решение визовых и других организационных вопросов, а также занятие СамГМИ достойного места в Индийской Медицинской Лиге.

Посол Индии господин Шри Маниш Прабхат выразил благодарность ректору за тёплый приём и отметил, что отношения между нашими странами переживают в настоящее время "золотой период”. Посол рассказал, что множество молодёжи в Индии мечтают стать обладателями благородной профессии врача, и то, что многие из них выбрали Самаркандский государственный медицинский институт, самый первый медицинский институт в Центральной Азии, не является случайностью.