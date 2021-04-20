Школа №35 в Самарканде закрыта на карантин: у школьника обнаружили коронавирус

Общеобразовательная школа №35 г. Самарканда закрыта на 14-дневный карантин. Несколько дней назад в учебном заведении среди учеников выявили коронавирус.

Как сообщает пресс-служба областного управления народного образования, 7 апреля этого года в ходе эпидемиологического обследования, проведенного Управлением санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Самарканда, у ученицы школы №35 был диагностирован Covid -19.

Решением городского СЭС от 8 апреля 2021 года предусмотрено, что общеобразовательная школа №35 будет работать в режиме онлайн в течение 14 дней.