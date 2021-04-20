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  • 11 апрель 2021 8:42
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Школа №35 в Самарканде закрыта на карантин: у школьника обнаружили коронавирус

Общеобразовательная школа №35 г. Самарканда закрыта на 14-дневный карантин. Несколько дней назад в учебном заведении среди учеников выявили коронавирус.

 

Школа №35 в Самарканде закрыта на карантин: у школьника обнаружили коронавирус

 

Как сообщает пресс-служба областного управления народного образования, 7 апреля этого года в ходе эпидемиологического обследования, проведенного Управлением санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Самарканда, у ученицы школы №35 был диагностирован Covid -19.

 

Решением городского СЭС от 8 апреля 2021 года предусмотрено, что общеобразовательная школа №35 будет работать в режиме онлайн в течение 14 дней.


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