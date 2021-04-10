Открытие в Самарканде частной клиники Zarmed Pratiksha Bog'ishamol

В Самарканде состоялось торжественное открытие совместной клиники ZARMED PRATIKSHA Bog'ishamol. Главным и единственным партнером медицинского учреждения стала одна из ведущих многопрофильных клиник Индии- W PRATIKSHA. О предстоящей совместной деятельности в сфере здравоохранения двух стран говорилось на церемонии открытия с участием руководителей региона и иностранных гостей.





Как отмечали выступающие, сфера медицины и медицинских технологий является приоритетным направлением сотрудничества Узбекистана и Индии. По словам Посла Индии Маниша Прабхат, инвестиции-это не только бизнес, но и залог благополучия населения. Сегодня медицинский туризм очень развит в Индии, открытие филиала частной клиники Pratiksha hospital Group даст возможность диагностировать различные патологии, проводить соответствующее лечение на основе международных стандартов, выполнять сложные хирургические операции.

На реализацию проекта было направлено 8,5 миллиона долларов, размер индийского капитала составляет 1,5 миллиона долларов. Идея создания узбекско-индийской клиники берет начало в 2018 году. Меморандум о двустороннем сотрудничестве в различных отраслях, в том числе, сфере здравоохранения был подписан в ходе первого государственного визита Шавката Мирзиеева в Индию.

На сегодняшний день в Узбекистане реализован ряд совместных проектов в фармацевтической отрасли, функционируют десятки предприятий с привлечением индийских инвестиций. В ходе церемонии открытия также отмечалась немаловажная роль страны-партнера в борьбе с коронавирусом, в частности, поставке индийских вакцин. Открытие частной клиники ZARMED PRATIKSHA Bog'ishamol еще больше укрепит партнерские отношения и выведет их на новый уровень, говорилось с трибуны.

В результате функционирования совместной клиники будут работать около 15 специалистов из Индии-нейрохирург, гастроэнтеролог, уролог, анестезиолог, хирург, лор и другие. Незадолго до этого проведено несколько пробных операций, в частности, лапароскопические, эндоваскулярные, хирургические, а также стентирование сердца и периферических сосудов.

-На данный момент у нас функционируют два операционных блока, отделение реанимации и интенсивной терапии, -говорит Замира Кабилова, заместитель главного врача ZARMED PRATIKSHA Bog'ishamol. –Мы планируем также открыть родильный комплекс, ожидается закупка необходимого оборудования для отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Старая клиника ZARMED продолжает функционировать, многие наши врачи, которые работают с нами с самого начала и имеют свою клиентуру, продолжат свою деятельность. С запуском нового проекта трудоустроено 140 человек. Новое учреждение здравоохранения рассчитано на 600 посещений в день.