» » » ЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в Самарканде
﻿
  • 10 апрель 2021 9:15
  • 352

ЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в Самарканде

ЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в СамаркандеЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в Узбекистане. Об этом сообщила президент банка Одиль Рено-Бассо в интервью UZREPORT WORLD.

 

«Уверена, что это будет очная встреча. Ежегодное собрание - это хорошая возможность достичь хороших договоренностей со всеми странами и предприятиями и убедиться, что работа, выполняемая банком, соответствует потребностям стран-партнеров», - сказала она.

 

По её словам, в прошлом году ЕБРР выделила Узбекистану $1,8 млрд.

 

Напомним, в 2019 году Узбекистан подал заявку на проведение заседания ЕБРР в Самарканде.

 

В том же году в декабре делегация ЕБРР во главе с генеральным секретарем Э.Кватрочокке посетила Узбекистан и оценила возможности проведения ежегодного заседания в нашей стране.

 

В ходе осмотра Самарканда гостям была представлена информация о ходе масштабного строительства, ориентированного на увеличение потенциала для приема больших потоков туристов и проведения крупных мероприятий международного значения – были презентованы проекты по созданию туристического центра, современных гостиниц, а также концепция комплексного развития транспортной инфраструктуры, включая расширение коммуникационных сетей, модернизацию аэропорта и железнодорожного вокзала.


Похожие статьи:
﻿
Сума Чакрабарти уверен, что Самарканд получит право провести заседание Совета управляющих ЕБРР

Сума Чакрабарти уверен, что Самарканд получит право провести заседание Совета управляющих ЕБРР

Новости Самарканда
﻿
ЕБРР поможет Узбекистану со строительством платной дороги

ЕБРР поможет Узбекистану со строительством платной дороги "Ташкент-Самарканд"

Новости Самарканда
﻿
ДЕЛЕГАЦИЯ ЕБРР В САМАРКАНДE

ДЕЛЕГАЦИЯ ЕБРР В САМАРКАНДE

Новости Самарканда
﻿
Узбекистан подал заявку на проведение заседания ЕБРР в 2023 году в Самарканде

Узбекистан подал заявку на проведение заседания ЕБРР в 2023 году в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
ЕБРР предложил ускорить проект строительства платной дороги Ташкент-Самарканд

ЕБРР предложил ускорить проект строительства платной дороги Ташкент-Самарканд

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика