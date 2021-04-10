ЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в Самарканде

ЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в Узбекистане. Об этом сообщила президент банка Одиль Рено-Бассо в интервью UZREPORT WORLD.

«Уверена, что это будет очная встреча. Ежегодное собрание - это хорошая возможность достичь хороших договоренностей со всеми странами и предприятиями и убедиться, что работа, выполняемая банком, соответствует потребностям стран-партнеров», - сказала она.

По её словам, в прошлом году ЕБРР выделила Узбекистану $1,8 млрд.

Напомним, в 2019 году Узбекистан подал заявку на проведение заседания ЕБРР в Самарканде.

В том же году в декабре делегация ЕБРР во главе с генеральным секретарем Э.Кватрочокке посетила Узбекистан и оценила возможности проведения ежегодного заседания в нашей стране.

В ходе осмотра Самарканда гостям была представлена информация о ходе масштабного строительства, ориентированного на увеличение потенциала для приема больших потоков туристов и проведения крупных мероприятий международного значения – были презентованы проекты по созданию туристического центра, современных гостиниц, а также концепция комплексного развития транспортной инфраструктуры, включая расширение коммуникационных сетей, модернизацию аэропорта и железнодорожного вокзала.