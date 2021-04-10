Ургутцев ждут масштабные преобразования - от селекции семян, открытия филиала казахского университета до строительства дорог по технологиям Австралии

Хокиму Самаркандской области представлен проект «Преобразование Ургутского района в инновационную зону», сообщает пресс-центр Министерства иннновационного развития Республики Узбекистан.

8 апреля текущего года в хокимияте Самаркандской области состоялась презентация инновационных и инвестиционных проектов. В ней приняли участие министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, ректор Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) Ербол Сулейменов, представители министерства и хокимията. Представители Министерства инновационного развития представили проект «Преобразование Ургутского района в инновационную зону».

В рамках настоящего проекта внесены предложения по внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве, строительстве дорог, электротехнике, автомобилестроении. В ходе обсуждения предложения по выращиванию и переработке лекарственных растений на 760 га земли в Ургутском районе обсуждалась необходимость строительства лаборатории и завода для научно-исследовательских работ в области выращивания и селекции семян.

Ректор Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) Ербол Сулейменов предложил открыть филиал университета, который сможет обучать 2 тысячи студентов. Планируется обучение молодых людей в области менеджмента, инженерного менеджмента, предпринимательства и инноваций, туризма на уровне бакалавриата, магистратуры и MBA. С учетом того, что ежегодно 4 000-500 тысяч молодых людей выпускаются из 143 школ Ургутского района, это обеспечит потребности молодежи в высшем образовании региона и внесет значительный вклад в развитие человеческого капитала.

Предложено внедрение технологии Австралии в дорожном строительстве с целью повышения качества дорог. Если при традиционных строительных работах строится 250 кв.м дороги за 1 смену, то по данной технологии будет достигнуто строительство 5 тыс. кв.м дороги. Затраты на строительство сократятся с 120 000 до 50 000 сумов за квадратный метр, а срок службы дороги увеличится с 4 до 15 лет. Кроме того, будет обеспечена экологическая безопасность дорожного строительства.

Также презентованы проекты по производству алкотестеров, устройств SOS для автомобилей, автомобильных холодильников, электронных турникетов, а также проекта для Общества слепых Самаркандской области. Представители Академии молодежи при Министерстве инновационного развития представили хокиму Самаркандской области «концепцию умного города».





В ходе встречи также рассмотрен вопрос внедрения мобильной образовательной платформы TechnoBus для повышения интереса молодежи к науке. TechnoBus предназначен для обучения молодых людей, живущих в отдаленных районах, современным сферам образования, включая робототехнику, программирование, технологии VR/Ar, возобновляемые источники энергии, 3D-прототипирование, искусственный интеллект. Образовательная платформа «TechnoBus» была разработана Министерством инновационного развития с целью создания основы для Молодежных технопарков, которые поэтапно будут создаваться в каждом регионе страны, и формирования талантливой команды молодых людей для работы в таких технопарках.