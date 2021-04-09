Кому принадлежит гроб, хранящийся в Самарканде более 600 лет?

В Самаркандском Государственном музее истории культуры Узбекистана открылась выставка в честь 685-летия государственного деятеля и полководца Амира Темура. Цель выставки-на основе подлинных и научно-вспомогательных материалов показать и рассказать историю эпохи Тимуридов.





Одним из важных экспонатов выставки является гроб из арчи. Он был сооружен в 1405 году специально для того, чтобы привезти тело умершего на тот момент Амира Темура из Утрара и похоронить в Самарканде. По историческим данным, наш предок был захоронен в гробу. Об этом стало известно во время вскрытия его гробницы в 1941 году.

16-24 июня 1941 года Государственная комиссия под руководством академика Т.Н.Кары-Ниязова и его членов произвели вскрытие погребения в склепе мавзолея. Было доказано, что это погребение принадлежит историческим личностям династии Темуридов во главе с Амиром Темуром.

На выставке также демонстрируются кадры из документального фильма о вскрытии мавзолея, снятого узбекскими кинодокументалистами, в составе которых был известный кинооператор Малик Каюмов.

О проведенном вскрытии свидетельствуют копии документов, рассказывающие о результатах работы экспедиции. Копии выполнены на восстановленной самаркандской бумаге с подписями ученых. Они были сделаны в архиве института Археологических исследований Академии наук Узбекистана.

В фондах музея можно увидеть и створку резной двери мавзолея Амира Темура, датируемую ХV веком. По словам научных сотрудников, таких артефактов насчитывается три, две другие створки хранятся в зарубежных фондах Франции и Великобритании.

-Одна из створок демонстрируется в музее В Самаркандском Государственном музее истории культуры Узбекистана,-говорит Гулбахор Абдурахманова, старший научный сотрудник музея. -Известно, что раньше эти двери своеобразно инкрустировались драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью. Об этом писали такие известные личности как Ибн Араб Шах, посетивший Самарканд испанский Посол Руи Гонсалес де Клавихо. Центральная часть створки называется «дилля», а вот верхняя часть выполнена с выдержкой из Корана.

Подобные тематические экспозиции в самаркандском музее проводятся ежегодно. Как отмечают организаторы, выставка интересна не только для наших соотечественников, но и иностранных гостей.

Зарина Хакбердиева