» » » Кому принадлежит гроб, хранящийся в Самарканде более 600 лет?
﻿
  • 9 апрель 2021 16:44
  • 123

Кому принадлежит гроб, хранящийся в Самарканде более 600 лет?

В Самаркандском Государственном музее истории культуры Узбекистана открылась выставка в честь 685-летия государственного деятеля и полководца Амира Темура. Цель выставки-на основе подлинных и научно-вспомогательных материалов показать и рассказать историю эпохи Тимуридов.

 


Одним из важных экспонатов выставки является гроб из арчи. Он был сооружен в 1405 году специально для того, чтобы привезти тело умершего на тот момент Амира Темура из Утрара и похоронить в Самарканде. По историческим данным, наш предок был захоронен в гробу. Об этом стало известно во время вскрытия его гробницы в 1941 году.

 

16-24 июня 1941 года Государственная комиссия под руководством академика Т.Н.Кары-Ниязова и его членов произвели вскрытие погребения в склепе мавзолея. Было доказано, что это погребение принадлежит историческим личностям династии Темуридов во главе с Амиром Темуром.

 

На выставке также демонстрируются кадры из документального фильма о вскрытии мавзолея, снятого узбекскими кинодокументалистами, в составе которых был известный кинооператор Малик Каюмов.

 

О проведенном вскрытии свидетельствуют копии документов, рассказывающие о результатах работы экспедиции. Копии выполнены на восстановленной самаркандской бумаге с подписями ученых. Они были сделаны в архиве института Археологических исследований Академии наук Узбекистана.

 

В фондах музея можно увидеть и створку резной двери мавзолея Амира Темура, датируемую ХV веком. По словам научных сотрудников, таких артефактов насчитывается три, две другие створки хранятся в зарубежных фондах Франции и Великобритании.

 

-Одна из створок демонстрируется в музее В Самаркандском Государственном музее истории культуры Узбекистана,-говорит Гулбахор Абдурахманова, старший научный сотрудник музея. -Известно, что раньше эти двери своеобразно инкрустировались драгоценными камнями, перламутром, слоновой костью. Об этом писали такие известные личности как Ибн Араб Шах, посетивший Самарканд испанский Посол Руи Гонсалес де Клавихо. Центральная часть створки называется «дилля», а вот верхняя часть выполнена с выдержкой из Корана.

 

Подобные тематические экспозиции в самаркандском музее проводятся ежегодно. Как отмечают организаторы, выставка интересна не только для наших соотечественников, но и иностранных гостей.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
Опубликованы фотографии вскрытия гробницы Амира Темура

Опубликованы фотографии вскрытия гробницы Амира Темура

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандском музее открылась выставка П.Бенькова «Солнце, спящее в тени»

В Самаркандском музее открылась выставка П.Бенькова «Солнце, спящее в тени»

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде открылась выставка, посвященная изучению мавзолея Гур-Эмир

В Самарканде открылась выставка, посвященная изучению мавзолея Гур-Эмир

Новости Самарканда
﻿
Вечное притяжение музыки

Вечное притяжение музыки

Новости Самарканда / Культура
﻿
Открыта выставка «Золотые лучи Самарканда»

Открыта выставка «Золотые лучи Самарканда»

Новости Самарканда / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика