Кому принадлежит гроб, хранящийся в Самарканде более 600 лет?

В Самаркандском Государственном музее истории культуры Узбекистана открылась выставка в честь 685-летия государственного деятеля и полководца Амира Темура. Цель выставки-на основе подлинных и научно-вспомогательных материалов показать и рассказать историю эпохи Тимуридов.
Одним из важных экспонатов выставки является гроб из арчи. Он был сооружен в 1405 году специально для того, чтобы привезти тело умершего на тот момент Амира Темура из Утрара и похоронить в Самарканде. По историческим данным, наш предок был захоронен в гробу. Об этом стало известно во время вскрытия его гробницы в 1941 году.
16-24 июня 1941 года Государственная комиссия под руководством академика Т.Н.Кары-Ниязова и его членов произвели вскрытие погребения в склепе мавзолея. Было доказано, что это погребение принадлежит историческим личностям династии Темуридов во главе с Амиром Темуром.
На выставке также демонстрируются кадры из документального фильма о вскрытии мавзолея, снятого узбекскими кинодокументалистами, в составе которых был известный кинооператор Малик Каюмов.
О проведенном вскрытии свидетельствуют копии документов, рассказывающие о результатах работы экспедиции. Копии выполнены на восстановленной самаркандской бумаге с подписями ученых. Они были сделаны в архиве института Археологических исследований Академии наук Узбекистана.
В фондах музея можно увидеть и створку резной двери мавзолея Амира Темура, датируемую ХV веком. По словам научных сотрудников, таких артефактов насчитывается три, две другие створки хранятся в зарубежных фондах Франции и Великобритании.
Подобные тематические экспозиции в самаркандском музее проводятся ежегодно. Как отмечают организаторы, выставка интересна не только для наших соотечественников, но и иностранных гостей.
Зарина Хакбердиева