» » » В Самарканде отметили 685-летие со дня рождения Амира Темура
﻿
  • 9 апрель 2021 10:33
  • 82

В Самарканде отметили 685-летие со дня рождения Амира Темура

В Самарканде прошло мероприятие в честь 685-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца Амира Темура.

 

В Самарканде отметили 685-летие со дня рождения Амира Темура

 В Самарканде отметили 685-летие со дня рождения Амира Темура

 

В честь знаменательной даты состоялась церемония возложения цветов. Под чеканящий шаг почетного караула в сопровождении военного оркестра представители общественности г.Самарканда, различных ведомств, руководители учреждений, а также учащаяся молодежь поэтапно подносили корзины с цветами к мемориалу в знак памяти о великом человеке.

 

Слова молитвы о среднеазиатском завоевателе 15 века были произнесены на месте его упокоения-мавзолее Гур Эмир. Вместе с Амир Темуром в гробнице также похоронены и его потомки. Как отметили гости мероприятия, наследие Амира Темура высоко почитаемо и уважаемо как пример самоотверженности, мужества и справедливости.

 

В Самарканде отметили 685-летие со дня рождения Амира Темура

 В Самарканде отметили 685-летие со дня рождения Амира Темура

 

Сахибкиран был основателем самого могущественного государства своей эпохи, покровителем науки, культуры и духовности, великим созидателем, внесшим бесценный вклад в развитие мировой цивилизации. 


Похожие статьи:
﻿
684 года со дня рождения Амира Тимура

684 года со дня рождения Амира Тимура

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде отметили день рождение Амира Темура

В Самарканде отметили день рождение Амира Темура

Новости Самарканда / Культура / Фото
﻿
Память о великом деятеле

Память о великом деятеле

Новости Самарканда / Культура
﻿
Торжества по случаю 680-летия Амира Темура начались с Самарканда

Торжества по случаю 680-летия Амира Темура начались с Самарканда

Новости Самарканда / Культура
﻿
День рождения Мирзо Улугбека отметили в Самарканде

День рождения Мирзо Улугбека отметили в Самарканде

Общество / Новости Самарканда / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика