 В Самарканде отметили 685-летие со дня рождения Амира Темура

В Самарканде прошло мероприятие в честь 685-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца Амира Темура.

В честь знаменательной даты состоялась церемония возложения цветов. Под чеканящий шаг почетного караула в сопровождении военного оркестра представители общественности г.Самарканда, различных ведомств, руководители учреждений, а также учащаяся молодежь поэтапно подносили корзины с цветами к мемориалу в знак памяти о великом человеке.

Слова молитвы о среднеазиатском завоевателе 15 века были произнесены на месте его упокоения-мавзолее Гур Эмир. Вместе с Амир Темуром в гробнице также похоронены и его потомки. Как отметили гости мероприятия, наследие Амира Темура высоко почитаемо и уважаемо как пример самоотверженности, мужества и справедливости.

Сахибкиран был основателем самого могущественного государства своей эпохи, покровителем науки, культуры и духовности, великим созидателем, внесшим бесценный вклад в развитие мировой цивилизации.