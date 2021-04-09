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  • 9 апрель 2021 9:05
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Уругутцы будут ездить по австралийским дорогам

В хокимияте Самаркандской представители Министерства инновационного развития представили проект «Преобразование Ургутского района в инновационную зону».

 

Уругутцы будут ездить по австралийским дорогам

 

В частности рассмотренвопрос создания кластера по выращиванию и переработке лекарственных растений на 760 гектарах, обсуждалась необходимость строительства лаборатории и завода для научно-исследовательских работ в области выращивания и селекции семян.

 

Ректор Алматы Менеджмент Университет Е. Сулейменов предложил открыть филиал университета, который сможет обучать две тысячи студентов. Планируется обучение молодых людей в области менеджмента, предпринимательства и инноваций, туризма. С учетом того, что ежегодно 400-500 тысяч молодых людей выпускаются из 143 школ Ургутского района, это обеспечит потребности молодежи в высшем образовании региона и внесет значительный вклад в развитие человеческого капитала.

 

Предложено внедрение технологии Австралии в дорожном строительстве с целью повышения качества дорог. Затраты на строительство сократятся с 120 000 до 50 000 сумов за квадратный метр, а срок службы дороги увеличится с 4 до 15 лет. Кроме того, будет обеспечена экологическая безопасность дорожного строительства.

 

Также презентованы проекты по производству алкотестеров,  автомобильных холодильников, электронных турникетов. 


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