Уругутцы будут ездить по австралийским дорогам

В хокимияте Самаркандской представители Министерства инновационного развития представили проект «Преобразование Ургутского района в инновационную зону».

В частности рассмотренвопрос создания кластера по выращиванию и переработке лекарственных растений на 760 гектарах, обсуждалась необходимость строительства лаборатории и завода для научно-исследовательских работ в области выращивания и селекции семян.

Ректор Алматы Менеджмент Университет Е. Сулейменов предложил открыть филиал университета, который сможет обучать две тысячи студентов. Планируется обучение молодых людей в области менеджмента, предпринимательства и инноваций, туризма. С учетом того, что ежегодно 400-500 тысяч молодых людей выпускаются из 143 школ Ургутского района, это обеспечит потребности молодежи в высшем образовании региона и внесет значительный вклад в развитие человеческого капитала.

Предложено внедрение технологии Австралии в дорожном строительстве с целью повышения качества дорог. Затраты на строительство сократятся с 120 000 до 50 000 сумов за квадратный метр, а срок службы дороги увеличится с 4 до 15 лет. Кроме того, будет обеспечена экологическая безопасность дорожного строительства.

Также презентованы проекты по производству алкотестеров, автомобильных холодильников, электронных турникетов.