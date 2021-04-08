Посол Египта в университете «Шелковый путь»

Чрезвычайный и Полномочный посол Арабской Республики Египет в Республике Узбекистан Амира Фахми с рабочим визитом посетила Международный университет туризма «Шелковый путь». Визит осуществлен в рамках цикла гостевых лекций в университете, проводимых послами, представителями иностранных делегаций, международных организаций и др.





Амира Фахми провела гостевую лекцию для студентов, в котором представила туристический потенциал Арабской Республики Египет. Также был продемонстрирован видеоролик, в котором, как заверила г-жа Фахми, использован староегипетский язык.

«Студенты, обучающиеся в университете «Шелковый путь» имеют все необходимые условия для учебы, саморазвития, отдыха. Меня особо впечатлили процесс обучения, а также богатая библиотека, в которой каждый студент сможет найти всю необходимую информацию. Важно на данном этапе воспитать высококвалифицированных кадров, так как развитие туризма страны напрямую зависит от них. Радует, что Международный университет туризма более чем гарантирует это», – отметила Амира Фахми.

Кроме того, в университете состоялась официальная беседа Амиры Фахми с заместителем Премьер-Министра, Министром туризма и спорта Республики Узбекистан, ректором университета «Шелковый путь» А.А.Абдухакимовым.

В ходе данной встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия сотрудничества в образовательной сфере. Ректор отметил необходимость поддержки прочных рабочих контактов, а также установления академического моста для беспрепятственной мобильности студентов и преподавателей вузов обеих стран.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный посол Амира Фахми выразила благодарность за проявленное гостеприимство. Она подчеркнула, что со своей стороны сделает все необходимое для реализации обсужденных планов.

Примечательно, что, несмотря на сложившуюся постпандемическую кризисную ситуацию, Международный университет туризма «Шелковый путь» продолжает наращивать географию международных отношений.

Зарина Хакбердиева