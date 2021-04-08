Газовики Ургута пытались присвоить 381,7 млн. сумов

Сотрудники газоснабжения «Ургуттумангаз», воспользовавшись доверием потребителей сжиженного газа, за установку 127 218 бытовых газовых баллонов, предназначенных для населения Ургутского района, собрали 381,7 миллионов сумов.

Следует отметить, по данным филиала газоснабжения "Hududgaz Samarqand", стоимость одного газового баллона со сжиженным газом составляет 22 400 сумов. При желании установить газбаллон в домах потребителей взимается дополнительные 3 тысячи сумов.

Предварительно сговорившись, злоумышленники продавали газовые баллоны по завышенной цене, а собранные с населения деньги за установку оборудования не перечислили на специальный счет предприятия. Они сфабриковали фальшивые заявления от имени граждан, в которых каждый из них «якобы» сам отказывается от услуг газовиков.

Расследование данного дела в настоящее время находится под контролем Департамента по борьбе с экономическим преступлениями при Гепрокуратуре РУз. В отношении сотрудников районного филиала газоснабжения «Ургуттумангаз» возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 228 (подделка документов) Уголовного кодекса, ведется следствие.