Семье погибшего в трагедии под Томском Умида Хасанова из Каттакургана оказывается помощь

21 января 2020 года тысячи наших соотечественников были шокированы новостью о том, что ранним утром загорелся старый одноэтажный деревянный дом в Томской области, в результате чего погибли 11 узбекских трудовых мигрантов. После страшной трагедии тела погибших доставили в Узбекистан, одно привезли в Самаркандскую область.

41-летний Умид Хасанов родился и вырос в Каттакургане Самаркандской области и был одним из рабочих-мигрантов, погибших в то роковое утро. Умид и Дильшода поженились в 2012 году. В двухкомнатной квартире родителей после свадьбы молодожен стало тесно, поскольку там жили еще и другие члены семьи. Семейная чета была вынуждена жить на съемной квартире.

Вскоре появились дети. Семейного бюджета едва хватало на проживание и аренду квартиры. Глава семейства хотел жить в достатке, дать своим родным самое лучшее, наконец, приобрести собственную крышу над головой. Он решил отправиться в Российскую Федерацию на заработки.

После смерти мужа Дилшода Хасанова с двумя детьми несколько раз сменила место проживания. Сегодня она включена в «женскую тетрадь». Тяжелая судьба вдовы не оставила равнодушными сотрудников Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Каттакургане. Заведующая районным отделением ведомства Хамротош Шодиева в курсе нынешнего положения Дилшоды и обеспокоена ее дальнейшей судьбой.

-На момент нашего с ней знакомства при ней отсутствовали даже документы на детей,-говорит Х.Шодиева. –Мы всячески стараемся поддержать Дилшоду, чтобы она не впадала в отчаяние. Помогли с работой, старший ребенок начал ходить в школу, младшего устроили в детский сад. Планируем также помочь приобрести собственное жилье, для этого мы включили ее в «женскую тетрадь». Она состоит в списке женщин с трудным семейным положением.

Благодаря вмешательству Народной приемной Дилшоде Хасановой, оказавшейся в сложной социальной ситуации, решено предоставить льготное жилье. Согласно документу, 10% от первоначальной стоимости льготного дома будет выплачено из Общественного фонда поддержки женщин и семьи.

Новость о том, что будет собственный дом, безмерно обрадовала мать двоих детей. Она устроилась уборщицей в масложировой комбинат в Каттакургане. Поддержка окружающих, особенно беспомощные глаза ее детей, ищущие повсюду взгляд покойного отца, только мотивируют ее не опускать руки и двигаться вперед.

Зарина Хакбердиева