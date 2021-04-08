» » » В СамГАСИ откроют факультет «Охрана культурного наследия»
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  • 8 апрель 2021 14:34
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В СамГАСИ откроют факультет «Охрана культурного наследия»

В двух вузах Узбекистана откроют факультет под названием «Охрана культурного наследия». Об этом стало известно из постановления президента (ПП-5054 от 06.04.2021г) «Об организации деятельности министерства туризма и спорта», сообщает Uzreport.

 
Отмечается, что с 2021/2022 учебного года в Ташкентском архитектурно-строительном институте и в Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте откроют факультеты охраны объектов культурного наследия.

 

В СамГАСИ откроют факультет «Охрана культурного наследия»

 

Кроме этого, в Бухарском колледже архитектуры и строительства также откроют направление охраны объектов культурного наследия.

В течение 2021 года в объектах материально-культурного наследия, музеях, спортивных комплексах и других демонстрационных объектах будет внедрена единая централизованная электронная система, предусматривающая электронную оплату, установку турникетов (с лазерными датчиками), видеорегистраторов и предварительную покупку входных билетов.

Отмечается, что до 1 сентября 2021 года данная система в тестовом режиме будет запущена в Самарканде.

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