 Заместителя декана СамГУ поймали на взятке

Правоохранительные органы Самарканда задержали заместителя декана факультета искусствоведения СамГУ с поличным. 35-летний самаркандец был арестован силовиками в момент получения взятки в размере 500 долларов США.

Замдекана, злоупотребляя своими служебными полномочиями, потребовал у первокурсницы деньги в качестве взятки за оказание помощи в сдаче промежуточного экзамена по психологии и допущении к итоговому экзамену.

Операция по его аресту была проведена 30 марта 2021 года сотрудниками Самаркандского областного управления Службы государственной безопасности при участии УВД области. Во время обыска у замдекана изъято 500 долларов в качестве вещественного доказательства.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следствие продолжается.