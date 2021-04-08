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  • 8 апрель 2021 10:40
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Заместителя декана СамГУ поймали на взятке

Правоохранительные органы Самарканда задержали заместителя декана факультета искусствоведения СамГУ с поличным. 35-летний самаркандец был арестован силовиками в момент получения взятки в размере 500 долларов  США.

 

Заместителя декана СамГУ поймали на взятке

 Заместителя декана СамГУ поймали на взятке

 

Замдекана, злоупотребляя своими служебными полномочиями, потребовал у первокурсницы деньги в качестве взятки за оказание помощи в сдаче промежуточного экзамена по психологии и допущении к итоговому экзамену.

 

Операция по его аресту была проведена 30 марта 2021 года сотрудниками Самаркандского областного управления Службы государственной безопасности при участии УВД области. Во время обыска у замдекана изъято 500 долларов в качестве вещественного доказательства.

 

Заместителя декана СамГУ поймали на взятке

 

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Следствие продолжается.


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