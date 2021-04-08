Жители махалли «Зоминий» рассказали о своих проблемах

Хоким области вместе с руководителями управлений и организаций посетил махаллинский сход граждан "Зоминий” города Самарканда. Глава областной администрации прошелся по периметру махалли и провел беседу со здешним руководством и активистами. Они рассказали об истории гузара. Наряду с этим посвятили и в свои проблемы.

Одна из них касается отслужившего свой срок водопровода. По словам местного населения, на сегодняшний день по улице Конимехской необходимо заменить водопровод общей протяженностью 500 метров. Ответственным лицам даны поручения по замене водопроводной сети и прокладке асфальта на данном участке после завершения работ.

На встрече один из жителей, проживающий по улице Конимехской, попросил помочь в решении бытовой проблемы. Во время выпадения осадков вся вода попадает в его дом. Хоким области обещал оказать поддержку заявителю.

По сообщению инфослужбы областной администрации,во время осмотра также были даны указания по обновлению 15 столбов линий электропередач.