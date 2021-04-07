Американский сорт ореха «Чандлер» в интенсивных садах Ургута

Американский сорт грецкого ореха «Чандлер» считается одним из лучших и известен хорошим плодоношением. Большинство ургутских ореховодов отдают предпочтение именно этому сорту. В махалле «Зинак» на территории Коратепа заложено 250 га интенсивных садов грецкого ореха, а значит, теоретически, к 2022 году эта площадь должна будет давать до 2,5 тысяч тонн грецкого ореха в скорлупе. Благодаря налаженному импорту саженцев из соседней Турции, с которым идет и агрономическая поддержка, было привезено 60 тысяч молодых ростков.

-Кроме грецкого ореха, по турецкой технологии с помощью системы капельного орошения мы также выращиваем овощи и фрукты,-говорит Азамат Халиков, начальник «Узагроинспекции» Ургутского района. –У нас имеется два бассейна, орошаемую воду два раза фильтруют, пропускают через счетчик и подают в трубы системы капельного орошения строго по установленному графику.

Общая земельная площадь фермерского хозяйства Fresh fructis составляет 320 гектаров. Ореховый сад занимает 250 га, на остальной части разбиты фруктовые сады и виноградники. Правильный саженец- это саженец, специально выращенный с учетом требований интенсивного сада. По словам местных фермеров, особенностями интенсивного садоводства являются опорно-шпалерная система, солнце-градозащитная сетка и капельное орошение. Опорная конструкция необходима для правильного формирования интенсивного сада. Сетка защищает деревья и плоды от града, солнечных УФ-ожогов и птиц, а также служит для создания микроклимата.

Если первые образцы саженцев ореха были привезены из Турции по семь долларов каждый, то сегодня их размножают в теплицах фермерского хозяйства. Это намного получается выгоднее, говорят агрономы. Таким образом, американский сорт грецкого ореха «Чандлер» можно увидеть не только на широких полях Ургутского района, но и других регионах нашей республики. Так, в 2020 году ФХ Fresh fructis реализовало около 5 миллионов штук саженцев в город Ташкент и Сырдарьинскую область по 3,5 доллара.

По данным «Узагроинспекции» Самаркандской области, проект водосбережения в этом году планируется реализовать также в Каттакурганском, Пайарыкском и Пастдаргомском районах. В настоящее время начаты строительные работы в 50 объектах, водосберегающее оборудование устанавливается на более чем 4000 гектаров земли. В перспективе внедрить капельное орошение и в Нарпайском районе.

Зарина Хакбердиева