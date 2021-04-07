» » » Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде
﻿
  • 7 апрель 2021 14:53
  • 103

Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде

В Самарканд прибыла делегация во главе со спикером Национального собрания Республики Корея Пак Бёнг Соком в сопровождении первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Содика Сафаева.

 

Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде

 Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде

 

На международном вокзале Самарканда высокопоставленного гостя встретил хоким области Э. Турдимов. По прибытию в древний город Пак Бён Сок и члены корейской делегации посетили исторические памятники и достопримечательности Самарканда.

 

Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде

 Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде

 Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде

 

Следует отметить, глава Национального собрания Республики Корея в рамках официального визита в Узбекистан провел переговоры с председателем верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.


Похожие статьи:
﻿
Делегация парламента Казахстана совершает визит в Самарканд

Делегация парламента Казахстана совершает визит в Самарканд

Новости Самарканда
﻿
Члены делегации Национальной налоговой службы Республики Корея побывали в Самарканде

Члены делегации Национальной налоговой службы Республики Корея побывали в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Участники III Международного конгресса посетили Самарканд

Участники III Международного конгресса посетили Самарканд

Новости Самарканда / Наука
﻿
Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым посетил Самарканд

Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым посетил Самарканд

Политика / Новости Самарканда
﻿
Делегации народного собрания Республики Болгария понравился Самарканд

Делегации народного собрания Республики Болгария понравился Самарканд

Политика / Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика