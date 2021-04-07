 Спикер Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок находится в Самарканде

В Самарканд прибыла делегация во главе со спикером Национального собрания Республики Корея Пак Бёнг Соком в сопровождении первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Содика Сафаева.
На международном вокзале Самарканда высокопоставленного гостя встретил хоким области Э. Турдимов. По прибытию в древний город Пак Бён Сок и члены корейской делегации посетили исторические памятники и достопримечательности Самарканда.
Следует отметить, глава Национального собрания Республики Корея в рамках официального визита в Узбекистан провел переговоры с председателем верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.