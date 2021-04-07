67 миллиардов сумов-на внедрение водосберегающих технологий

Ургутский район считается не только одним из густонаселенных районов Самаркандской области с высоким ростом экономики и промышленности, но и местом, обладающим огромным потенциалом в аграрной сфере. Уровень развития сельского хозяйства и разрешение проблем продовольственной безопасности здесь первостепенны. Во исполнение поручения главы государства на месте поставлена работа по размножению саженцев карликовых фруктовых деревьев путем системы капельного орошения.





В результате поддержки государства Самаркандским областным управлением Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров ведется планомерная работа по своевременному и качественному исполнению принятых законопроектов. Согласно программе, до конца 2021 года в Ургутском районе планируется внедрить технологию капельного орошения на 4 500 гектарах земли. Общая стоимость 223 проектов составляет 67 миллиардов сумов.





Один из таких проектов водосбережения реализован в фермерском хозяйстве «Эко Гарденс». Водосберегающее оборудование здесь установлено на 154 гектарах земли, отведенных под черешню, грушу и других различных саженцев, привезенных из Турции, Италии и Франции. В качестве оздоровленного посадочного материала клоновых подвоев фруктовых деревьев использованы такие сорта, как Свитхард, Жанред, Скина. Фермерское хозяйство было создано в 2017 году, однако, урожай можно будет собрать лишь в 2022-м.

По идее, по словам агронома Саме Холбобоева, посаженные деревья должны были плодоносить еще два года назад, если б не допущенная ошибка в процессе размножения саженцев. Высокая урожайность заключается в особой технологии посадки деревьев и их правильном уходе, утверждает садовод. Внедрение системы капельного орошения эффективно тем, что позволяет сэкономить 40-45 % воды на гектар земли, проводить мониторинг процесса равномерного орошения, одновременно позволяя вносить удобрения и средства для защиты растений. В будущем фермерское хозяйство планирует получить с одного гектара земли около 12 тонн черешни разных сортов и 35-40 тонн груш.

Зарина Хакбердиева