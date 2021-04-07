В онкологической больнице Самарканда определена лучшая медсестра года

Нигина Жуманазарова Облонар кизи из Самаркандской области стала победительницей смотра-конкурса «Хамшира-2021». Мероприятие проводилось среди медсестер Самаркандского областного филиала онкологии и радиологии. За звание лучшей медицинской сестры боролись семь конкурсанток, представляющих свои отделения.





О роли сегодняшней медсестры в процессе внедрения в жизнь реформ в сфере здравоохранения подчеркнул в своем выступлении директор центра Миржалол Джураев. Оказывая как медицинскую, так и моральную помощь порядка 160 онкобольным в самаркандском филиале, они преуспевают повышать также интеллектуальный и профессиональный потенциал, участвуя в подобных конкурсах.





Медицинский поединок проводился в четыре этапа и включал рассказ участниц о себе, специальности и отделении, теоретическое тестирование, оказание медпомощи и творческое домашнее задание.





Согласно результатам конкурса, первое место заняла медсестра отделения торакоабдоминальной хирургии. Выпускница Ташкентского медицинского колледжа имени Боровского Нигина Жуманазарова набрала 19 баллов. Победительнице вручили диплом и микроволновую печь в подарок.

Зарина Хакбердиева