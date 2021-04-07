» » » В онкологической больнице Самарканда определена лучшая медсестра года
﻿
  • 7 апрель 2021 11:38
  • 75

В онкологической больнице Самарканда определена лучшая медсестра года

Нигина Жуманазарова Облонар кизи из Самаркандской области стала победительницей смотра-конкурса «Хамшира-2021». Мероприятие проводилось среди медсестер Самаркандского областного филиала онкологии и радиологии. За звание лучшей медицинской сестры боролись семь конкурсанток, представляющих свои отделения.

 


О роли сегодняшней медсестры в процессе внедрения в жизнь реформ в сфере здравоохранения подчеркнул в своем выступлении директор центра Миржалол Джураев. Оказывая как медицинскую, так и моральную помощь порядка 160 онкобольным в самаркандском филиале, они преуспевают повышать также интеллектуальный и профессиональный потенциал, участвуя в подобных конкурсах.


Медицинский поединок проводился в четыре этапа и включал рассказ участниц о себе, специальности и отделении, теоретическое тестирование, оказание медпомощи и творческое домашнее задание.


Согласно результатам конкурса, первое место заняла медсестра отделения торакоабдоминальной хирургии. Выпускница Ташкентского медицинского колледжа имени Боровского Нигина Жуманазарова набрала 19 баллов. Победительнице вручили диплом и микроволновую печь в подарок.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
Студентка СамГМИ стала победительницей республиканского конкурса статей

Студентка СамГМИ стала победительницей республиканского конкурса статей

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандском онкологическом диспансере прошла конференция с участием специалистов из России

В Самаркандском онкологическом диспансере прошла конференция с участием специалистов из России

Новости Самарканда / Наука / Видео Новости
﻿
Конкурс знаний и мастерства

Конкурс знаний и мастерства

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самарканде определилась лучшая медицинская сестра округа

В Самарканде определилась лучшая медицинская сестра округа

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самарканде состоялся областной этап смотра-конкурса “Медсестра-2015”.

В Самарканде состоялся областной этап смотра-конкурса “Медсестра-2015”.

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика